Manchester United chega a acordo com Sancho, e agora negocia com o Borussia Dortmund sua contratação

Alvo antigo do Manchester United, o atacante Jadon Sancho pode finalmente defender os Diabos Vermelhos na próxima temporada. Segundo informações da imprensa europeia, o clube inglês chegou a um acordo com o atleta, e agora conversará com o Borussia Dortmund, que detém os direitos do jogador.
+ Eurocopa começa nesta sexta-feira: veja a tabela e os jogos do torneio!De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports", clube e atleta acertaram um acordo por cinco temporadas, até junho de 2026. O valor para contratá-lo, segundo o repórter, gira em torno de 95 milhões de euros (cerca de R$ 585 milhões).
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Recentemente, o Chelsea tentou se aproximar do jogador em busca de sua contratação, mas ouviu de Sancho que a preferência era atuar pelo Manchester United na próxima temporada.
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Campeão da Copa da Alemanha com o Borussia Dortmund nesta temporada, com grande exibição individual na final, Sancho fez 38 partidas pelo clube aurinegro em 2020/21. Ao todo, o camisa 7 marcou 16 gols e deu 20 assistências.