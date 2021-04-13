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Manchester United busca acerto com Varane para próxima temporada

Dirigentes dos Diabos Vermelhos escolheram o zagueiro francês como parceiro ideal para Harry Maguire na próxima temporada. Atleta tem contrato com o Real Madrid até 2022...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 10:48

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 10:48
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O Manchester United busca acertar a contratação com o zagueiro Raphael Varane para a próxima temporada, segundo a imprensa inglesa. O defensor tem contrato com o Real Madrid até 2022 e é avaliado em torno de 60 milhões de libras (R$ 466 milhões).Os Diabos Vermelhos devem tentar negociar pela redução desse valor, mas os dirigentes ingleses enxergam que o francês é o nome ideal para formar uma parceria com Harry Maguire. No entanto, a equipe de Solskjaer também avalia outros nomes no mercado.
> Veja a tabela da Premier League
Konaté, do RB Leipzig, está próximo do Liverpool e já foi alvo dos Red Devils, mas as lesões pesam contra sua contratação. Pau Torres, do Villarreal, é visto como um talento, porém cru. Por outro lado, Koundé, do Sevilla, é jovem, sólido, mas sua rescisão contratual é alta.

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