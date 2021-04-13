Manchester United busca acerto com Varane para próxima temporada

O Manchester United busca acertar a contratação com o zagueiro Raphael Varane para a próxima temporada, segundo a imprensa inglesa. O defensor tem contrato com o Real Madrid até 2022 e é avaliado em torno de 60 milhões de libras (R$ 466 milhões).Os Diabos Vermelhos devem tentar negociar pela redução desse valor, mas os dirigentes ingleses enxergam que o francês é o nome ideal para formar uma parceria com Harry Maguire. No entanto, a equipe de Solskjaer também avalia outros nomes no mercado.