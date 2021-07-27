Manchester United anuncia a contratação de Raphael Varane, ex-Real Madrid

Crédito: PAUL ELLIS / AFP

O Manchester United anunciou, nesta terça-feira, a contratação do zagueiro francês Raphael Varane, que pertencia ao Real Madrid. O jogador assinará um contrato com a equipe dos 'Diabos Vermelhos' até o ano de 2025, mas poderá estendê-lo até 2026.

Veja a tabela do InglêsRaphael Varane foi anunciado pelo Manchester United nas redes sociais do clube inglês nesta terça-feira. O zagueiro francês pertencia ao Real Madrid, e era alvo da equipe dos 'Diabos Vermelhos' desde o início da janela de transferências.

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Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da rede esportiva de televisão SkySports, o Manchester United deve pagar um total de 50 milhões de euros (R$ 305,5 milhões de reais na cotação atual da moeda) ao Real Madrid para assinar com o atleta.

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O contrato de Raphael Varane com o Manchester United é válido até o final do mês de junho de 2025, mas ainda haverá a opção de estender o seu vínculo com o clube até 2026. O clube e o zagueiro já estão acertados há semanas, e faltava apenas acertar a negociação com o Real Madrid.

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