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futebol

Manchester United anuncia a contratação de Raphael Varane, ex-Real Madrid

Zagueiro francês campeão da Copa do Mundo de 2018 foi anunciado pelo Manchester United nesta terça-feira...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 15:37

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 15:37
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O Manchester United anunciou, nesta terça-feira, a contratação do zagueiro francês Raphael Varane, que pertencia ao Real Madrid. O jogador assinará um contrato com a equipe dos 'Diabos Vermelhos' até o ano de 2025, mas poderá estendê-lo até 2026.
Veja a tabela do InglêsRaphael Varane foi anunciado pelo Manchester United nas redes sociais do clube inglês nesta terça-feira. O zagueiro francês pertencia ao Real Madrid, e era alvo da equipe dos 'Diabos Vermelhos' desde o início da janela de transferências.
+ Confira oito nomes que podem sair do Manchester United
Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da rede esportiva de televisão SkySports, o Manchester United deve pagar um total de 50 milhões de euros (R$ 305,5 milhões de reais na cotação atual da moeda) ao Real Madrid para assinar com o atleta.
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O contrato de Raphael Varane com o Manchester United é válido até o final do mês de junho de 2025, mas ainda haverá a opção de estender o seu vínculo com o clube até 2026. O clube e o zagueiro já estão acertados há semanas, e faltava apenas acertar a negociação com o Real Madrid.
+ Manchester United está disposto a vender Pogba nesta janela
Com a saída de Raphael Varane, o Real Madrid perdeu os seus dois zagueiros titulares das últimas temporadas. Sergio Ramos já havia deixado o clube espanhol após o fim de seu contrato, e assinou com o Paris Saint-Germain.

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