Manchester City não pretende negociar trocar com o Barcelona

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O Manchester City não tem interesse em negociar jogadores com o Barcelona por meio de trocas, segundo o "Daily Mail". Apesar do interesse cataão em Bernardo Silva, João Cancelo e Laporte, os ingleses só devem aceitar a saída de qualquer uma das peças do elenco por dinheiro.Os espanhóis haviam o interesse em contratar pelo menos dois dos três nomes e envolver Sergi Roberto, jogador que interessa ao técnico Pep Guardiola, e Dembélé, que tem contrato até 2022, na operação. No entanto, os culés devem precisar de mais criatividade neste mercado.

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A equipe blaugrana já levou dois ex-jogadores do Manchester City que estavam no plantel na última temporada: Sergio Aguero e Eric García, ambos em fim de contrato com os ingleses. E apesar do título da Premier League, o desmanche pode ser maior.