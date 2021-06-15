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futebol

Manchester City não pretende negociar trocar com o Barcelona

Clube catalão tem interesse em Bernardo Silva e João Cancelo, mas equipe de Pep Guardiola só deve aceitar saída de algum jogador por dinheiro...

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 11:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jun 2021 às 11:15
Crédito: Divulgação
O Manchester City não tem interesse em negociar jogadores com o Barcelona por meio de trocas, segundo o "Daily Mail". Apesar do interesse cataão em Bernardo Silva, João Cancelo e Laporte, os ingleses só devem aceitar a saída de qualquer uma das peças do elenco por dinheiro.Os espanhóis haviam o interesse em contratar pelo menos dois dos três nomes e envolver Sergi Roberto, jogador que interessa ao técnico Pep Guardiola, e Dembélé, que tem contrato até 2022, na operação. No entanto, os culés devem precisar de mais criatividade neste mercado.
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A equipe blaugrana já levou dois ex-jogadores do Manchester City que estavam no plantel na última temporada: Sergio Aguero e Eric García, ambos em fim de contrato com os ingleses. E apesar do título da Premier League, o desmanche pode ser maior.
Segundo a imprensa inglesa, Bernardo Silva tinha vontade em se transferir para a equipe de Ronald Koeman. Por outro lado, Gabriel Jesus e Sterling estão insatisfeitos com o pouco tempo de jogo na última temporada. Enquanto o brasileiro é especulado na Juventus, o camisa sete parece mais propício a renovar seu contrato apesar de já ter tido seu nome circulando em Barcelona.

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