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Manchester City, Manchester United e Tottenham disputam contratação de zagueiro do Chelsea

Andreas Christensen, de 25 anos, é um dos pilares defensivos dos Blues, mas tem contrato somente até o final da temporada. Milan também é mais um interessado no dinamarquês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 dez 2021 às 09:49

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 09:49

Vinculado ao Chelsea até o final da temporada, o zagueiro Andreas Christensen começa a atrair interesse de outras equipes. De acordo com a imprensa britânica, o jogador de 25 anos é alvo de três times do chamado Big Six, que prometem brigar por sua contratação. Segundo o portal "Daily Star", Manchester City, Manchester United e Tottenham são os clubes que sonham com a chegada do defensor, que foi semifinalista da última Eurocopa com a seleção da Dinamarca. Além do trio da Premier League, o Milan é mais um time que monitora a situação do atleta.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Para o técnico Thomas Tuchel, Christensen é fundamental nos Blues, de acordo com a publicação, e o treinador alemão não gostaria de perder o zagueiro. No entanto, clube e jogador não possuem nenhum tipo de acordo para estender o vínculo até o momento.
Como tem vínculo com o Chelsea até junho de 2022, Christensen já poderá assinar um pré-contrato com outro time a partir de 1º de janeiro, quando reabre a janela de transferências, caso não renove com a equipe londrina nos últimos dias deste ano.
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Revelado pelo Chelsea, o camisa 4 é titular incontestável da equipe londrina, tendo feito 17 partidas na atual temporada. Ao todo, o dinamarquês possui 144 jogos com a camisa dos Blues e já conquistou quatro títulos, incluindo a última Champions League.
Crédito: AndreasChristensenécompanheirodeAntonioRüdigereThiagoSilvanazagadoChelsea(Foto:BENSTANSALL/AFP

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