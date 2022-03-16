Manchester City está disposto a pagar o maior salário da Premier League para Haaland, diz jornal

O Manchester City entra forte na briga com Real Madrid e Barcelona pela contratação de Haaland. Segundo o jornal inglês ‘Daily Mail’, o clube está disposto a pagar um salário de mais de R$ 3 milhões por semana para contar com o atacante.> Ralf Rangnick critica estilo de jogo do Atlético de Madrid após eliminação na Champions: ‘Jogam assim há anos’

Ainda de acordo com o jornal, o Manchester City se tornou um dos favoritos para a contratação do jogador. Caso a transferência ocorra, Haaland teria o maior salário da Premier League, superando o de Cristiano Ronaldo e De Bruyne.

O vínculo de Haaland com o Borussia Dortmund vai até 2024. Porém, o jogador tem uma cláusula de rescisão no valor de 75 milhões de euros (R$ 413 milhões) a partir do próximo verão europeu, que o Manchester City, conforme o jornal, deverá pagar ao clube alemão (63 milhões de libras, na moeda britânica).