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Manchester City está disposto a pagar o maior salário da Premier League para Haaland, diz jornal

Segundo o jornal inglês ‘Daily Mail’, os Citizens entram forte na briga pela contratação do atacante norueguês
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LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 09:30

Publicado em 16 de Março de 2022 às 09:30

O Manchester City entra forte na briga com Real Madrid e Barcelona pela contratação de Haaland. Segundo o jornal inglês ‘Daily Mail’, o clube está disposto a pagar um salário de mais de R$ 3 milhões por semana para contar com o atacante.> Ralf Rangnick critica estilo de jogo do Atlético de Madrid após eliminação na Champions: ‘Jogam assim há anos’
Ainda de acordo com o jornal, o Manchester City se tornou um dos favoritos para a contratação do jogador. Caso a transferência ocorra, Haaland teria o maior salário da Premier League, superando o de Cristiano Ronaldo e De Bruyne.
O vínculo de Haaland com o Borussia Dortmund vai até 2024. Porém, o jogador tem uma cláusula de rescisão no valor de 75 milhões de euros (R$ 413 milhões) a partir do próximo verão europeu, que o Manchester City, conforme o jornal, deverá pagar ao clube alemão (63 milhões de libras, na moeda britânica).
Crédito: ManchesterCitypreparasalárioastronômicoparaterHaaland(Foto:ODDANDERSEN/AFP

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