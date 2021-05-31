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futebol

Manchester City busca contratação de Sergio Ramos

Clube inglês já transmitiu interesse ao zagueiro espanhol e deve fazer proposta para que o defensor jogue na equipe de Pep Guardiola até 2023...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 09:26

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 09:26
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
O Manchester City está interessado na contratação do zagueiro Sergio Ramos e irá oferecer um contrato por duas temporadas ao atleta caso o defensor não chegue em um acordo com o Real Madrid até o próximo dia 30 de junho, segundo a "ESPN".O acordo com o clube inglês incluiria um ano opcional para que o espanhol atue no New York City, da MLS. No entanto, não estaria descartada também a possibilidade do atleta permanecer na Inglaterra caso seu rendimento se mantiver em alto nível.
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Ramos está com 35 anos e busca um contrato com a equipe merengue até 2023, mas o vice-campeão da La Liga só tem o interesse de renovar o vínculo com o jogador ano após ano tendo em vista o histórico de lesões do atleta na última temporada.
O Real Madrid também busca reduzir o salário dos jogadores, mas isto não é problema para o zagueiro. Porém, o clube acaba de contratar Alaba, que atuou como defensor pelo lado esquerdo no Bayern de Munique e pode ocupar o lugar do veterano.

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