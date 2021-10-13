Manchester City avança por contratação de Haaland

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

O Manchester City se adiantou em relação aos rivais na busca pela contratação de Haaland na próxima temporada. Segundo o "The Times", o clube inglês marcou uma reunião com Mino Raiola, empresário do centroavante, com o objetivo de apresentar uma proposta pela contratação do norueguês em janeiro.Apesar do atacante ter contrato com o Borussia Dortmund até 2024, o jovem de 21 anos possui uma cláusula de rescisão contratual estipulada em 75 milhões de euros (R$ 478 milhões) a partir da janela de transferências do verão europeu de 2022.

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O Manchester City busca um novo camisa nove desde a saída de Sergio Aguero para o Barcelona. No último mercado, a equipe de Pep Guardiola fez de tudo pela contratação de Harry Kane, mas o Tottenham impediu que a operação se concretizasse. E o atleta dos Spurs tem contrato até 2024.