Maldonado exalta a entrega do Bragantino contra o Fla

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O sábado terminou de maneira especial para o Bragantino. No Maracanã, o Massa Bruta não se intimidou contra o Flamengo e venceu por 3 a 2.

Com o placar obtido em solo carioca, o Massa Bruta assumiu a liderança e aguarda o término da rodada para saber se permanece no topo ou colocado nos líderes.

Sem o técnico Mauricio Barbieri, que está suspenso, coube a Maldonado dirigir o time e o auxiliar exaltou o poder de garra da equipe, que brigou até o último minuto.

‘O time já sabe que tem que brigar até o final porque o nível de competição do Brasileiro é muito alto. A gente sempre tem que manter esse foco, a concentração o tempo inteiro. Sabe que, independente do resultado, o time tem que ir até o final com a mesma intensidade e agressividade que sempre mostra em cada jogo’, afirmou.

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