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futebol

Maldonado exalta a entrega do Bragantino contra o Fla

Auxiliar do Massa Bruta elogiou a postura do seu time no Maraca, onde saiu com a vitória nos minutos finais...
LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 17:00

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 17:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O sábado terminou de maneira especial para o Bragantino. No Maracanã, o Massa Bruta não se intimidou contra o Flamengo e venceu por 3 a 2.
Com o placar obtido em solo carioca, o Massa Bruta assumiu a liderança e aguarda o término da rodada para saber se permanece no topo ou colocado nos líderes.
Sem o técnico Mauricio Barbieri, que está suspenso, coube a Maldonado dirigir o time e o auxiliar exaltou o poder de garra da equipe, que brigou até o último minuto.
‘O time já sabe que tem que brigar até o final porque o nível de competição do Brasileiro é muito alto. A gente sempre tem que manter esse foco, a concentração o tempo inteiro. Sabe que, independente do resultado, o time tem que ir até o final com a mesma intensidade e agressividade que sempre mostra em cada jogo’, afirmou.
Calendário
Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino recebe o Palmeiras, no Nabi Abi Chedid.

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