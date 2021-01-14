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futebol

Mal chegou e já foi embora: Jadson rescinde contrato com o Vasco

Zagueiro foi contratado a pedido do antigo treinador, Ricardo Sá Pinto, e ficou marcado por uma falha contra o São Paulo. Foram apenas cinco partida pelo Cruz-Maltino...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 19:59

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 19:59

Crédito: Jadson chegou ao Cruz-Maltino após seis anos no Portimonense, de Portugal (Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco tem um zagueiro a menos. Jadson, de 29 anos, teve rescisão contratual publicada no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta quinta-feira. Desta forma, chega ao fim a passagem dele pelo clube de São Januário. Foram somente cinco partidas.Ele ficou marcado por uma falha num lance que resultou no gol de empate do São Paulo, no Morumbi. Contratado a pedido do antigo treinador, Ricardo Sá Pinto, ele chegou em novembro, por empréstimo.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
O defensor, que chegou a entrar no segundo tempo da partida com o Botafogo, no último domingo, o Vasco segue com as seguintes opções para o miolo de zaga: Werley, Leandro Castan, Miranda, Ricardo Graça, Ulisses e Marcelo Alves.

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