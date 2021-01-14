Mal chegou e já foi embora: Jadson rescinde contrato com o Vasco

O Vasco tem um zagueiro a menos. Jadson, de 29 anos, teve rescisão contratual publicada no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta quinta-feira. Desta forma, chega ao fim a passagem dele pelo clube de São Januário. Foram somente cinco partidas.Ele ficou marcado por uma falha num lance que resultou no gol de empate do São Paulo, no Morumbi. Contratado a pedido do antigo treinador, Ricardo Sá Pinto, ele chegou em novembro, por empréstimo.