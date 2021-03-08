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Mais visibilidade e ações digitais: como a nova edição da Libertadores Feminina já é um evento inédito

Competição reúne 16 clubes na Argentina e começou com mais espaço nas transmissões e ações que aproximam clubes, jogadoras e público com a modalidade
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Publicado em 08 de Março de 2021 às 16:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 16:21
Crédito: A final da última edição foi entre Corinthians e Ferroviária (Conmebol/Divulgação
A CONMEBOL Libertadores Feminina começou na sexta-feira (5), e a competição já tem ingredientes para ser considerada especial. Dentro e fora de campo, diversas ações promovidas pela entidade máxima do futebol sul-americano colocam a edição como histórica, além da maior visibilidade nas emissoras e canais oficiais.
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Por conta da pandemia, a edição 2020 do torneio continental passou para 2021 e está sendo disputada em Buenos Aires, com sedes nos clubes Vélez Sarsfield e Morón. São 16 equipes brigando pela Glória Eterna, entre elas três brasileiras: a atual campeã Corinthians, a atual vice Ferroviária e a novidade Avaí Kindermann.
Antes mesmo do torneio começar, as 16 equipes participaram de um media day promovido pela CONMEBOL, como parte de uma das iniciativas no campo digital para promover a competição. Em cada sessão, as jogadoras fizeram fotos para um ensaio especial e concederam entrevistas exclusivas a serem publicadas nos canais oficiais da competição.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA LIBERTADORES FEMININANessa edição, a competição tem transmissão de todos os jogos na página oficial da CONMEBOL Libertadores no Facebook. O torcedor residente no Brasil também pode acompanhar partidas pelo Band Sports (equipes brasileiras) e CONMEBOL TV (toda grade). Caso pelo menos uma das três equipes brasileiras esteja na grande final, a Band transmitirá o duelo em TV aberta.
Ainda, o torcedor pode interagir pelo Twitter. Utilizando a hastag #MVPTwitter, é possível eleger a melhor jogadora de cada partida. A mais votada é premiada com um troféu da competição.

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