Mais uma vez com Endrick, elenco do Palmeiras segue preparação para a temporada 2022

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, e realizou trabalhos técnicos dando sequência à segunda semana de pré-temporada em 2022. Mais uma vez jovens das categorias de base integraram os treinamentos, entre eles o prodígio atacante Endrick, de apenas 15 anos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Os trabalhos começaram na parte interna do centro de excelência com um circuito de CORE (centro do corpo) orientado pelos preparadores físicos do clube na sala de musculação, com ênfase nas regiões lombar e abdominal. No último domingo, todo o grupo participou do primeiro jogo-treino do ano – empate em 2 a 2 com o Pouso Alegre-MG, com gols de Rony e Wesley.

No gramado, sob comando do técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica, o grupo foi dividido em dois para um exercício de transição, movimentações específicas e finalizações. As Crias da Academia Naves (meio-campista/zagueiro), Giovani (atacante) e Endrick (atacante) seguem integrados ao elenco principal e completaram a atividade.

Os jovens já haviam treinado com o elenco profissional no último domingo pela manhã e depois participaram do jogo-treino na parte da tarde. Vale lembrar que eles estão na disputa da primeira fase da Copinha e já garantiram vaga no mata-mata da competição. Ainda não está definido se eles estarão em campo nesta terça-feira, quando o Verdão enfrenta o Água Santa, às 15h15.

Foi a única atividade do dia do elenco do Palmeiras, que volta a treinar nesta terça-feira, na Academia de Futebol, com atividades em dois períodos agendadas para 9h30 e 16h. Na quarta-feira, às 9h30, o time disputa mais um jogo-treino preparatório, desta vez contra a Portuguesa, no Allianz Parque.