Mais uma! Palmeiras goleia o Remo por 7 a 0 pela Copa do Brasil sub-17

A equipe sub-17 do Palmeiras goleou o Remo por 7 a 0 na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos-SP, e ficou próximo da classificação às quartas de final da Copa do Brasil da categoria. Os gols alviverdes foram marcados por Thalys (3), Lucas Aguiar (2), Figueiredo e Estêvão. Na fase anterior, o Verdão já havia goleado, mas por 10 a 1, diante do Sant German-RO.GALERIA> Relembre todos os gols de pênalti de Raphael Veiga pelo Palmeiras

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O duelo de volta pelas oitavas de final será na próxima quarta-feira, às 20h, no Baenão, em Belém-PA. Para avançar às quartas de final do torneio, o time palestrino pode perder até por seis gols de diferença.

Além do certame nacional, o Alviverde disputa o Campeonato Paulista, torneio no qual é líder do Grupo 10 da primeira fase com 100% de aproveitamento: três vitórias, 11 gols marcados e nenhum sofrido. A equipe enfrenta o União Mogi neste sábado, às 11h, fora de casa, pela quinta rodada.Regulamento

A Copa do Brasil sub-17 de 2022 teve início com 32 times, sendo 27 campeões estaduais e cinco vices estaduais da categoria vinculados às federações mais bem colocadas no Ranking Nacional. O Verdão entrou como vice-campeão paulista de 2021.

Todos os duelos até a final são mata-mata com partidas de ida e volta, exceto nesta primeira fase. Não há o critério do gol qualificado e, em caso de empate, a disputa da vaga será nos pênaltis.

Confira abaixo os jogos do Palmeiras na Copa do Brasil sub-17:

Oitavas de final

4/5: Palmeiras 7 x 0 Remo – Academia de Futebol 2Gols: Figueiredo, Thalys (3), Lucas Aguiar (2) e Estêvão

11/5 – 20h: Remo x Palmeiras – Baenão

Primeira fase

27/4: Palmeiras 10 x 1 Sant German-RO – Academia de Futebol 2Gols: Luis Guilherme (2), Gilberto, Vitor André, Figueiredo, Luighi, Mateus Patolino (2), Cauê e Lucas Aguiar