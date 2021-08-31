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Mais uma: Botafogo sacramenta renovação do meia Juninho

Depois de Chay e Gabriel Conceição, Alvinegro finaliza novo vínculo com meio-campista, um dos destaques da equipe sub-20 na temporada 2021...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 14:13

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 14:13
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Depois de negociações com Chay, o Botafogo fechou mais uma renovação importante: Juninho, meio-campista da equipe do sub-20, assinou um novo contrato com o Alvinegro na tarde desta terça-feira, no Estádio Nilton Santos. O vínculo será de três temporadas.
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Juninho é um dos dos destaques do time de base do Alvinegro. Com sete assistências, ele é o maior garçom da equipe comandada por Ricardo Resende na temporada 2021.
O antigo contrato do meio-campista com o Alvinegro acabava em dezembro. O Botafogo iniciou conversas com o staff do jogador há praticamente três meses em busca de um acordo e havia encaminhado a situação para um final feliz há duas semanas, como o LANCE! havia adiantado.Neste período, Juninho atraiu atenção de Fluminense e Santos, mas optou por continuar no projeto do Botafogo por acreditar na possível projeção que pode ter nos próximos anos.
O meio-campista treina com o time profissional em algumas ocasiões e é observado por profissionais da equipe principal. No entanto, a tendência é que termine a temporada 2021 ainda jogando com o elenco sub-20.

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