Mais uma: Botafogo sacramenta renovação do meia Juninho

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Depois de negociações com Chay, o Botafogo fechou mais uma renovação importante: Juninho, meio-campista da equipe do sub-20, assinou um novo contrato com o Alvinegro na tarde desta terça-feira, no Estádio Nilton Santos. O vínculo será de três temporadas.

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Juninho é um dos dos destaques do time de base do Alvinegro. Com sete assistências, ele é o maior garçom da equipe comandada por Ricardo Resende na temporada 2021.

O antigo contrato do meio-campista com o Alvinegro acabava em dezembro. O Botafogo iniciou conversas com o staff do jogador há praticamente três meses em busca de um acordo e havia encaminhado a situação para um final feliz há duas semanas, como o LANCE! havia adiantado.Neste período, Juninho atraiu atenção de Fluminense e Santos, mas optou por continuar no projeto do Botafogo por acreditar na possível projeção que pode ter nos próximos anos.