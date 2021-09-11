Mais uma baixa: com dores musculares, Gabigol desfalca o Flamengo diante do Palmeiras

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol não enfrentará o Palmeiras na tarde deste domingo, às 16h, no Allianz Parque, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Na manhã deste sábado, o atacante do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu com dores musculares e, assim, não viaja com o grupo para São Paulo. A informação foi dada inicialmente pelo "UOL".

> Filipe Luís é o único jogador com pelo menos mil passes certos no BrasileirãoDessa forma, Gabigol aumenta a lista de desfalques do Flamengo para a partida deste domingo. Rodrigo Caio, Renê, Bruno Henrique, Piris da Motta, Kenedy, Diego e Filipe Luís também não são opções para o técnico Renato Gaúcho.

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A boa notícia fica por conta de Willian Arão e Léo Pereira, que se recuperaram de dores e voltam a estar à disposição de Renato. Everton Ribeiro se apresentou, treinou normalmente e deve ir para o jogo.