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Mais uma baixa: com dores musculares, Gabigol desfalca o Flamengo diante do Palmeiras

Gabi aumentou a lista de desfalques; Rodrigo Caio, Renê, Bruno Henrique, Piris da Motta, Kenedy, Diego e Filipe Luís também não são opções para o técnico Renato Gaúcho...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 13:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2021 às 13:36
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Gabigol não enfrentará o Palmeiras na tarde deste domingo, às 16h, no Allianz Parque, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Na manhã deste sábado, o atacante do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu com dores musculares e, assim, não viaja com o grupo para São Paulo. A informação foi dada inicialmente pelo "UOL".
> Filipe Luís é o único jogador com pelo menos mil passes certos no BrasileirãoDessa forma, Gabigol aumenta a lista de desfalques do Flamengo para a partida deste domingo. Rodrigo Caio, Renê, Bruno Henrique, Piris da Motta, Kenedy, Diego e Filipe Luís também não são opções para o técnico Renato Gaúcho.
> Veja a tabela do Brasileirão
A boa notícia fica por conta de Willian Arão e Léo Pereira, que se recuperaram de dores e voltam a estar à disposição de Renato. Everton Ribeiro se apresentou, treinou normalmente e deve ir para o jogo.
Entretanto, o Flamengo ainda tem algumas dúvidas. Arrascaeta e Isla, que defenderam as seleções do Uruguai e do Chile, respectivamente vão direto para São Paulo e lá serão avaliados.

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