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futebol

Mais um reforço: Bahia contrata o goleiro Danilo Fernandes

Arqueiro tinha virado a terceira opção no Internacional com a ascensão de Daniel e Marcelo Lomba e vem por empréstimo ao Esquadrão até o fim de 2021...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 18:08

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2021 às 18:08
Crédito: Goleiro é formado na base do Corinthians (Divulgação/EC Bahia
Depois de negociar por empréstimo Douglas Friedrich com o Juventude, o Bahia acertou a chegada, também em regime de empréstimo junto ao Internacional, de um novo nome para a posição: Danilo Fernandes.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAos 33 anos de idade, o atleta formado na base do Corinthians (clube onde agregou títulos relevantes no currículo como Brasileirão, Libertadores e Mundial Interclubes) tem poucos clubes na carreira profissional, tendo passado pelo Sport antes de acumular as últimas seis temporadas com a camisa do Inter.
Depois de ter assumido a titularidade, uma série de lesões desde concussão cerebral, problemas musculares e mesmo problema de hérnia de disco acabaram atrapalhando a sua continuidade onde Marcelo Lomba (e mais recentemente Daniel) o relegaram ao posto de terceiro nome da posição.
Agora, o jogador chega ao Esquadrão para buscar espaço na equipe de Dado Cavalcanti onde disputará posição, principalmente, com Matheus Teixeira e Mateus Claus.

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