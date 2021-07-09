Mais um reforço: Bahia contrata o goleiro Danilo Fernandes

Depois de negociar por empréstimo Douglas Friedrich com o Juventude, o Bahia acertou a chegada, também em regime de empréstimo junto ao Internacional, de um novo nome para a posição: Danilo Fernandes.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAos 33 anos de idade, o atleta formado na base do Corinthians (clube onde agregou títulos relevantes no currículo como Brasileirão, Libertadores e Mundial Interclubes) tem poucos clubes na carreira profissional, tendo passado pelo Sport antes de acumular as últimas seis temporadas com a camisa do Inter.
Depois de ter assumido a titularidade, uma série de lesões desde concussão cerebral, problemas musculares e mesmo problema de hérnia de disco acabaram atrapalhando a sua continuidade onde Marcelo Lomba (e mais recentemente Daniel) o relegaram ao posto de terceiro nome da posição.
Agora, o jogador chega ao Esquadrão para buscar espaço na equipe de Dado Cavalcanti onde disputará posição, principalmente, com Matheus Teixeira e Mateus Claus.