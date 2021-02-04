Mais um recorde: Yago Pikachu se tornará o jogador com mais partidas pelo Vasco no século XXI

Crédito: Yago Pikachu voltou a fazer bons jogos sob o comando de Vanderlei Luxemburgo (Rafael Ribeiro/Vasco

É dia de clássico no Rio de Janeiro! Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã, ás 21h (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de estarem em brigas opostas na tabela, um recorde pode marcar o jogo para sempre na carreira de Yago Pikachu. O lateral completará na noite desta quinta 249 jogos com a camisa do Gigante da Colina e se tornará o atleta que mais vezes entrou em campo pelo clube no século XXI.

> Confira e simule a classificação do Campeonato BrasileiroEm entrevista à VascoTV, o atleta contou um pouco da emoção de alcançar a marca histórica em sua carreira, sobretudo diante do maior rival. O paraense também agradeceu o carinho de toso e as oportunidade de mostrar seu trabalho na equipe de São Januário.

- Quando cheguei aqui nunca imaginaria alcançar essa marca expressiva. De jogos, de gols, de tempo também. Estou indo para a minha sexta temporada aqui e estou feliz por tudo que aconteceu comigo. Desde a minha chegada até esse momento e estar próximo de atingir uma marca tão importante e expressiva, é uma satisfação muito grande pra mim e para a minha família. Agradecer a todos pelo carinho e pela oportunidade de mostrar meu trabalho - disse em entrevista à VascoTV.

Questionado pela torcida no ano de 2020, o jogador teve uma queda de rendimento no ano passado e chegou a figurar no banco de reservas sob o comando do português Ricardo Sá Pinto. Com o retorno de Luxemburgo ao comando técnico da equipe, o camisa 22 passou a atuar mais à frente, de ponta, próximo aos atacantes e rendeu mais.

- 2020 foi um ano difícil para todos. Por conta da pandemia que afetou todo mundo. Muito tempo parado, algo que nenhum de nós está acostumado: ficar três meses sem jogar. E na volta tive a minha primeira lesão na carreira que me machucou muito, pois nunca tinha tido lesão na vida. No meu primeiro jogo, contra o Sport, acabei me lesionando e minha cabeça não funcionou, pois não sabia lidar com isso - explicou à VascoTV, e acrescentou.

- Com a chegada do Vanderlei, me deu uma confiança a mais, porque é um cara que já me conhecia. Pedi contra o Botafogo e o Cano, na maior gentileza, deixou eu fazer a cobrança (pênalti). Estava há um ano sem marcar. Deixou eu fazer o gol e extravasar e jogar tudo pra fora, todo o mau momento que eu passei. Eu acho que as coisas hoje estão fluindo naturalmente. E eu espero que isso possa ir até o final do Brasileiro com o nosso objetivo alcançado - finalizou.

Confira números de Yago Pikachu no Vasco

TOP-3 jogos pelo Vasco da Gama no Século XXI

Yago Pikachu- 249 (com o jogo desta noite)Fernando Prass- 248Martin Silva- 245

Números de Yago Pikachu em São Januário

No Vasco desde 2016249 jogos (1º do elenco atual em partidas)40 gols (1º do elenco atual em gols marcados)21 assistências (1º do elenco atual em passes para gol)Artilheiro do Vasco na temporada 2018Artilheiro do Vasco na temporada 2019

Títulos de Yago Pikachu com a camisa do Vasco