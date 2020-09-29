Mais um na eleição do Vasco: Julio Brant oficializa candidatura

O Vasco tem mais um candidato à presidência. Julio Brant oficializou a presença na disputa de 7 de novembro na noite desta terça-feira, durante transmissão ao vivo no canal da chapa "Sempre Vasco" no Youtube. Será a terceira tentativa do executivo de comandar o Cruz-Maltino.Brant concorreu pela primeira vez em 2014, quando ficou na segunda posição, perdendo para Eurico Miranda. Em 2017, venceu a disputa pelos votos dos sócios. No Conselho Deliberativo, numa reviravolta histórica, Alexandre Campello rompeu com o grupo e foi o eleito.
Contudo, o pleito deste ano será o primeiro a ser realizado de forma direta no Cruz-Maltino. Além de Julio, Campello também já anunciou candidatura, mas foi considerado inelegível pela Junta de Recursos do clube. O atual presidente prometeu recorrer.
Eles foram os dois últimos a oficializarem a campanha. Antes deles, Augusto Ariston, Fred Lopes, Jorge Salgado, Leven Siano, Luis Manuel Fernandes e Nelson Medrado Dias haviam se lançado. A tendência, contudo, é que o número de postulantes diminua.