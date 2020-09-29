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Mais um na eleição do Vasco: Julio Brant oficializa candidatura

Executivo tentará pela terceira vez sentar na cadeira da presidência. Segundo colocado em 2014, em 2017 ele venceu no voto do sócio, mas perdeu para Campelo no Deliberativo...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 20:13

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 20:13
Crédito: Julio Brant é nome conhecido pela torcida e, com o tempo, foi ganhando espaço nos bastidores (Divulgação
O Vasco tem mais um candidato à presidência. Julio Brant oficializou a presença na disputa de 7 de novembro na noite desta terça-feira, durante transmissão ao vivo no canal da chapa "Sempre Vasco" no Youtube. Será a terceira tentativa do executivo de comandar o Cruz-Maltino.Brant concorreu pela primeira vez em 2014, quando ficou na segunda posição, perdendo para Eurico Miranda. Em 2017, venceu a disputa pelos votos dos sócios. No Conselho Deliberativo, numa reviravolta histórica, Alexandre Campello rompeu com o grupo e foi o eleito.
Contudo, o pleito deste ano será o primeiro a ser realizado de forma direta no Cruz-Maltino. Além de Julio, Campello também já anunciou candidatura, mas foi considerado inelegível pela Junta de Recursos do clube. O atual presidente prometeu recorrer.
Eles foram os dois últimos a oficializarem a campanha. Antes deles, Augusto Ariston, Fred Lopes, Jorge Salgado, Leven Siano, Luis Manuel Fernandes e Nelson Medrado Dias haviam se lançado. A tendência, contudo, é que o número de postulantes diminua.

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