Mais um na eleição do Vasco: Julio Brant oficializa candidatura

O Vasco tem mais um candidato à presidência. Julio Brant oficializou a presença na disputa de 7 de novembro na noite desta terça-feira, durante transmissão ao vivo no canal da chapa "Sempre Vasco" no Youtube. Será a terceira tentativa do executivo de comandar o Cruz-Maltino.Brant concorreu pela primeira vez em 2014, quando ficou na segunda posição, perdendo para Eurico Miranda. Em 2017, venceu a disputa pelos votos dos sócios. No Conselho Deliberativo, numa reviravolta histórica, Alexandre Campello rompeu com o grupo e foi o eleito.