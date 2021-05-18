Mais um fora: Carlinhos e Vasco acertam rescisão, e meia fica livre

Além de Henrique, outro jogador teve o fim de trajetória no Vasco confirmado nesta terça-feira: o meia Carlinhos entrou em acordo com o clube e não faz mais parte do elenco. Conforme o site "Ge" informou primeiramente, a oficialização do distrato deve se dar nos próximos dias.Carlinhos chegou a São Januário no meio do ano passado. Apesar de ter disputado 42 partidas e marcado dois gols - era frequentemente utilizado - nunca se firmou, nem caiu totalmente nas graças da torcida. Não vinha sendo relacionado para jogos há um mês.