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futebol

Mais um fora: Carlinhos e Vasco acertam rescisão, e meia fica livre

Meio-campista foi contratado na temporada passada, nunca se firmou, mas perdeu espaço e não vinha sendo relacionado para jogos há um mês...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 18:09

LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 18:09
Crédito: Divulgação/Vasco
Além de Henrique, outro jogador teve o fim de trajetória no Vasco confirmado nesta terça-feira: o meia Carlinhos entrou em acordo com o clube e não faz mais parte do elenco. Conforme o site "Ge" informou primeiramente, a oficialização do distrato deve se dar nos próximos dias.Carlinhos chegou a São Januário no meio do ano passado. Apesar de ter disputado 42 partidas e marcado dois gols - era frequentemente utilizado - nunca se firmou, nem caiu totalmente nas graças da torcida. Não vinha sendo relacionado para jogos há um mês.
- O Carlinhos nós observamos bastante. Agora temos que observar e potencializar outros jogadores para a sequência da temporada - disfarçou o técnico Marcelo Cabo após a última partida.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Apesar de ter contrato até o fim do ano que vem, o meio-campista perdeu espaço como volante e não se firmou como meia central nem na equipe que vai disputar a Série B. Diante deste cenário, com 26 anos, fica livre no mercado.

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