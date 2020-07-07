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Mais um dia: expectativa é que se confirme saída de Dudu nesta terça

Apesar da pouca movimentação nesta segunda, sinalização do Al Duhail é de que proposta para levar atacante do Palmeiras por empréstimo, por R$ 42 milhões, chegará até terça...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 00:01

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 00:01

Crédito: Negociação para levar Dudu a clube do Qatar pode ser concluída nesta terça-feira (Agência Palmeiras/Divulgação
A novela se arrastará por, pelo menos, mais um dia. Ainda não foi nesta segunda-feira que chegou a proposta oficial do Al Duhail ao Palmeiras, para levar Dudu. Mas a sinalização do clube do Qatar é de que enviará nesta terça a oferta formal de ter o atacante, por empréstimo de um ano, sob pagamento de 7 milhões de euros (R$ 42 milhões). Todos os trâmites já estão adiantados.
A expectativa é de que tudo seja efetivamente concluído nesta terça-feira. Há pressa em todos os envolvidos para que a transferência seja formalizada, principalmente da parte de Dudu, que, em reunião na sexta-feira passada, realizou novo pedido ao Verdão para que sua saída se confirme o quanto antes. O Al Duhail, por sua vez, indicou um formato que agradou ao clube.

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