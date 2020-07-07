Mais um dia: expectativa é que se confirme saída de Dudu nesta terça

A novela se arrastará por, pelo menos, mais um dia. Ainda não foi nesta segunda-feira que chegou a proposta oficial do Al Duhail ao Palmeiras, para levar Dudu. Mas a sinalização do clube do Qatar é de que enviará nesta terça a oferta formal de ter o atacante, por empréstimo de um ano, sob pagamento de 7 milhões de euros (R$ 42 milhões). Todos os trâmites já estão adiantados.