Mais um dia: expectativa é que se confirme saída de Dudu nesta terça

A novela se arrastará por, pelo menos, mais um dia. Ainda não foi nesta segunda-feira que chegou a proposta oficial do Al Duhail ao Palmeiras, para levar Dudu. Mas a sinalização do clube do Qatar é de que enviará nesta terça a oferta formal de ter o atacante, por empréstimo de um ano, sob pagamento de 7 milhões de euros (R$ 42 milhões). Todos os trâmites já estão adiantados.
A expectativa é de que tudo seja efetivamente concluído nesta terça-feira. Há pressa em todos os envolvidos para que a transferência seja formalizada, principalmente da parte de Dudu, que, em reunião na sexta-feira passada, realizou novo pedido ao Verdão para que sua saída se confirme o quanto antes. O Al Duhail, por sua vez, indicou um formato que agradou ao clube.