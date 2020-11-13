Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mais um! Corinthians anuncia que Jô também testou positivo para Covid-19

Além de Mateus Vital, atacante está infectado pela doença e será desfalque para o Timão nos próximos jogos do Brasileirão. Assim como o companheiro, ele está assintomático...

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 16:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 nov 2020 às 16:33
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pouco depois de anunciar o teste positivo de Mateus Vital para Covid-19, o Corinthians também divulgou que Jô é mais um desfalque do time por conta da doença. Assim como seu companheiro de clube, o atacante está assintomático e cumprirá a quarentena em casa, longe das atividades por cerca de 15 dias.No comunicado anterior, enviado pela assessoria de imprensa do Timão, a informação era de que o restante do elenco havia testado negativo para a doença e não haveria mais desfalques desse tipo para o duelo deste sábado, às 19h, na Neo Química Arena. Porém, em seguida, veio a atualização com Jô.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
Os testes foram realizados na última quinta-feira e os resultados foram apresentados nesta sexta. Apenas Vital e Jô, por ora, tiveram diagnosticada a infecção pelo coronavírus e já estão em isolamento doméstico até que o próximo exame acuse que a doença não apresente resultado positivo.
Além de Vital e Jô, o Corinthians terá os desfalques de Fábio Santos, por conta de contrato com o Atlético-MG, Otero, que está na seleção da Venezuela, Cazares, que tem estiramento na coxa esquerda, Boselli, ainda em tratamento de lombalgia e Xavier, que levou o terceiro amarelo diante do Atlético-GO.
Jô havia se recuperado de contratura na panturrilha e aproveitou o mês de recuperação que ficou fora de combate para fazer fortalecimento muscular. Ele iria voltar para a lista de relacionados após seis jogos como desfalque. Agora o atacante terá de esperar mais um pouco para retornar aos jogos do time.
O Timão entra em campo neste sábado, às 19h, para enfrentar o Galo, pela 21ª rodada do Brasileirão-2020, na Neo Química Arena. Atualmente, o Alvinegro do Parque São Jorge ocupa a 11ª posição na tabela com 25 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Doce de leite produzido em Linhares que perdeu a medalha de ouro para um concorrente da Argentina
O segredo do doce de leite de búfala do ES premiado em concurso mundial
Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados