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futebol

Mais um: Botafogo encaminha a contratação de Chay, destaque da Portuguesa no Carioca

Artilheiro da Lusa no Estadual defenderá o Alvinegro por empréstimo até o fim do ano...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 16:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 16:34
Crédito: Nathan Diniz / Portuguesa-RJ
O Botafogo encaminhou a chegada de um novo jogador. Trata-se de Chay, um dos destaques da Portuguesa no Campeonato Carioca. O atacante assinará junto ao clube de General Severiano por empréstimo até o fim do ano.
Apenas os últimos detalhes burocráticos separam a negociação de um final feliz. Botafogo e Portuguesa já discutiram toda a parte "mais complicada" do negócio. A vontade de Chay em defender o Botafogo também pesou. A notícia foi dada primeiramente pelo jornalista Matheus Mandy e confirmada pelo L!.
Chay é o ponta que a diretoria do Alvinegro buscava no mercado. O Glorioso entendia que precisava de um jogador para a posição visando a disputa da Série B e resolveu apostar em um jogador que se destacou no Campeonato Carioca.
O atacante foi o principal jogador da Portuguesa na competição, marcando cinco gols. Ele chegou a defender o Botafogo na categoria de futebol de 7 no passado, e agora aguarda a realização dos exames médicos para novamente vestir as cores do Alvinegro.

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