Mais um: Botafogo encaminha a contratação de Chay, destaque da Portuguesa no Carioca

Crédito: Nathan Diniz / Portuguesa-RJ

O Botafogo encaminhou a chegada de um novo jogador. Trata-se de Chay, um dos destaques da Portuguesa no Campeonato Carioca. O atacante assinará junto ao clube de General Severiano por empréstimo até o fim do ano.

Apenas os últimos detalhes burocráticos separam a negociação de um final feliz. Botafogo e Portuguesa já discutiram toda a parte "mais complicada" do negócio. A vontade de Chay em defender o Botafogo também pesou. A notícia foi dada primeiramente pelo jornalista Matheus Mandy e confirmada pelo L!.

Chay é o ponta que a diretoria do Alvinegro buscava no mercado. O Glorioso entendia que precisava de um jogador para a posição visando a disputa da Série B e resolveu apostar em um jogador que se destacou no Campeonato Carioca.