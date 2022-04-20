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Mais três semanas: com lesão no pé esquerdo, Fabrício Bruno passa por tratamento e desfalca o Flamengo

Zagueiro sofreu trauma no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e, no mesmo pé, precisará fazer uso de corticoide proibido para competições. Ideia é evitar doping ...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 17:15
O Flamengo tem um desfalque certo para as próximas partidas. O zagueiro Fabrício Bruno sofreu uma lesão ligamentar no pé esquerdo e vai passar por tratamento com um corticoide proibido para competições. Para evitar o doping, ele deverá ficar a afastado por cerca de três semanas mais. A informação foi publicada originalmente pela jornalista Isabelle Costa.A opção pelo tratamento em teoria inusitado se dá pelas dores contínuas que o defensor vem sentindo. Ele sofreu um trauma no mesmo pé esquerdo na primeira partida da final do Campeonato Carioca, no final do mês passado, e já vem fora de combate desde então.
Vale destacar que o medicamento a ser utilizado é proibido para fins de competição, não para o tratamento em si. Com o período afastado, Fabrício Bruno perderá, no mínimo, os próximos seis jogos.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, contra o Palmeiras, no Maracanã. A partida começa às 19h30.
Crédito: FabrícioBrunochegouaoFlamengoparaestatemporada(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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