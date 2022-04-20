Mais três semanas: com lesão no pé esquerdo, Fabrício Bruno passa por tratamento e desfalca o Flamengo

O Flamengo tem um desfalque certo para as próximas partidas. O zagueiro Fabrício Bruno sofreu uma lesão ligamentar no pé esquerdo e vai passar por tratamento com um corticoide proibido para competições. Para evitar o doping, ele deverá ficar a afastado por cerca de três semanas mais. A informação foi publicada originalmente pela jornalista Isabelle Costa.A opção pelo tratamento em teoria inusitado se dá pelas dores contínuas que o defensor vem sentindo. Ele sofreu um trauma no mesmo pé esquerdo na primeira partida da final do Campeonato Carioca, no final do mês passado, e já vem fora de combate desde então.