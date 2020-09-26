Mais reforços? Botafogo observa mercado em busca de jogadores

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo parecia estar quieto no mercado, já voltou a ficar de olho em possíveis transferências. O clube de General Severiano não deve parar em Gustavo Cascardo, lateral-direito anunciado na última sexta-feira, como reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro.

A ideia inicial era de que o elenco estivesse fechado. Contudo, as recentes saídas - Luiz Fernando, Cícero e Luís Henrique, por exemplo - fizeram o Comitê Executivo de Futebol mudar de ideia. Com o elenco curto e toda uma temporada pela frente, o Alvinegro buscará nomes para fortalecer o plantel, mas focará, em um primeiro momento, em um meio-campista avançado e um atacante de lado.

Com orçamento limitado e mínimo poder de compra, o Botafogo busca jogadores a custo zero. Sejam atletas livres no mercado - e, podendo assim, assinar um vínculo definitivo - ou encostados em equipes da Série A, que estejam interessadas no empréstimo do atleta.

Paulo Autuori possui uma equipe titular definida na cabeça, mas entende que precisa de um elenco para poder acompanhar o calendário do futebol brasileiro. Keisuke Honda, pela idade avançada e esforço colocado nos jogos, por exemplo, é constantemente poupado. O comandante quer jogadores suficientes para rodar os titulares quando preciso.