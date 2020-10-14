Mais preciso que Toni Kroos? Arão tem aproveitamento impressionante em passes longos neste Brasileirão

Capitão do Flamengo diante do Goiás, na vitória por 2 a 1 nesta terça-feira, o volante Willian Arão acertou 11 dos 11 passes longos que tentou no Maracanã. Assim, de acordo com o aplicativo SofaScore, alcançou um aproveitamento de 88,7% nas bolas longas neste Brasileirão - um percentual de acerto maior do que Toni Kroos, meia do Real Madrid e referência na posição, na La Liga 19/20.