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Mais perto da volta: Diego Alves avança e treina parte da atividade com o grupo do Flamengo

Líder do Grupo G e com o topo em jogo, o Rubro-Negro terá como próximo compromisso o duelo diante do Vélez Sarsfield, às 21h desta quinta-feira, no Maracanã...
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Publicado em 

25 mai 2021 às 13:24

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 13:24

Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Mais perto da volta, o goleiro não entra em campo desde o dia 4 de maio, quando atuou por meio tempo na vitória contra a LDU, fora de casa. Diego Alves está ausente há cinco partidas. + Fla já nas oitavas! Veja a tabela completa da LibertadoresJá Renê e Thiago Maia, que também vêm de recuperação, fizeram uma atividade leve no gramado (veja abaixo), além da complementação na parte interna, junto a fisioterapeutas do clube. Com 11 pontos somados em cinco jogos, o Flamengo já tem a vaga assegurada às oitavas. O duelo diante do Vélez, segundo colocado, com nove pontos, valerá pela liderança do grupo. A bola rolará às 21h desta quinta, no Maracanã.

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