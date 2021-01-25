Mais perto da Libertadores? Veja a tabela e simule os resultados do Fluminense no Brasileirão

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A vitória por 2 a 0 contra o Botafogo colocou o Fluminense ainda mais próximo dos concorrentes a uma vaga na próxima Libertadores. O Tricolor chegou aos 50 pontos no Campeonato Brasileiro e permanece em sétimo lugar, agora apenas um ponto atrás de Grêmio (6º) e Palmeiras (5º), ambos com um jogo a menos.

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Veja a tabela aqui e simule os resultados do Fluminense nas seis rodadas restantes da competição. A previsão é que com 61 pontos a equipe já garanta seu retorno à competição continental depois de oito anos. Entretanto, há a alta probabilidade do Brasileiro virar G8, já que o Palmeiras decide a Copa do Brasil contra o Grêmio e a Libertadores contra o Santos. Os três times estão na disputa por vagas neste momento.

O Corinthians, um dos concorrentes nesta disputa, ainda vai encerrar a 32ª rodada nesta segunda-feira, contra o Red Bull Bragantino. Os paulistas estão em oitavo e tem 45 pontos, além de um jogo a menos, podendo chegar aos 48 em caso de vitória. O Ceará é atualmente o oitavo, também com 45 pontos, e o mesmo número de jogos do Flu.

VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO

Cabe ressaltar que nesta terça Palmeiras e Santos entram em campo para cumprir rodadas atrasadas contra Vasco e Atlético-MG, respectivamente, ambos às 20h. O Fluminense fica de olho nessas partidas e nas de quinta-feira, entre Grêmio e Flamengo, às 20h, e Bahia e Corinthians, às 19h. Além disso, o Tricolor seguirá aguardando a decisão da Libertadores no sábado para sonhar com, pelo menos, o G7.