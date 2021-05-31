Mais jovem no atual elenco do Corinthians, Felipe Augusto fala de chance no profissional: 'É um Sonho'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Cria do Parque São Jorge, Felipe Augusto é uma das opções do Corinthians para o ataque. Desde o início da temporada, 14 atletas da base estrearam no time principal com a camisa do Timão e Felipe é o mais jovem dentre eles.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Nascido em 2004, ele entrou nos minutos finais da vitória corintiana sobre o Novorizontino pelo Campeonato Paulista. O atacante teve apenas 12 minutos em seu primeiro jogo no profissional e conseguiu criar uma chance de gol e uma finalização, ajudando a equipe a conquistar uma vitória no estadual.

Foram poucos minutos em campo, mas o jovem de apenas 17 anos demonstra ter faro de gol. Pelo Campeonato Paulista sub-15 de 2019, ele foi o artilheiro com 24 gols e, no ano de 2020, alternou entre as equipes sub-17 e sub-20 até começar a treinar pela equipe principal do Corinthians no início deste ano. O bom desempenho nas categorias de base fez, inclusive, Felipe ser convocado constantemente para a Seleção Brasileira sub-17.

Com o calendário apertado e o longo Brasileirão, Felipe Augusto poderá dar uma nova opção a Sylvinho e aproveitar uma oportunidade durante a disputa do campeonato, além da Copa do Brasil. E é isso que ele busca no Timão.

- Jogar profissionalmente e vestir a camisa do Corinthians para mim é um sonho. Estou trabalhando muito forte para evoluir a cada dia e mostrar para o professor que estou à disposição para o Brasileiro. Espero poder contribuir ao máximo com muitos gols e assistências para ajudar ao Corinthians neste ano - comentou o jovem corintiano.