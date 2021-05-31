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Mais jovem no atual elenco do Corinthians, Felipe Augusto fala de chance no profissional: 'É um Sonho'

Atacante promovido para no início desta temporada é uma das opções de Sylvinho para o setor ofensivo e se diz pronto para uma oportunidade no Brasileirão ou na Copa do Brasil...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 15:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 15:52
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Cria do Parque São Jorge, Felipe Augusto é uma das opções do Corinthians para o ataque. Desde o início da temporada, 14 atletas da base estrearam no time principal com a camisa do Timão e Felipe é o mais jovem dentre eles.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Nascido em 2004, ele entrou nos minutos finais da vitória corintiana sobre o Novorizontino pelo Campeonato Paulista. O atacante teve apenas 12 minutos em seu primeiro jogo no profissional e conseguiu criar uma chance de gol e uma finalização, ajudando a equipe a conquistar uma vitória no estadual.
Foram poucos minutos em campo, mas o jovem de apenas 17 anos demonstra ter faro de gol. Pelo Campeonato Paulista sub-15 de 2019, ele foi o artilheiro com 24 gols e, no ano de 2020, alternou entre as equipes sub-17 e sub-20 até começar a treinar pela equipe principal do Corinthians no início deste ano. O bom desempenho nas categorias de base fez, inclusive, Felipe ser convocado constantemente para a Seleção Brasileira sub-17.
Com o calendário apertado e o longo Brasileirão, Felipe Augusto poderá dar uma nova opção a Sylvinho e aproveitar uma oportunidade durante a disputa do campeonato, além da Copa do Brasil. E é isso que ele busca no Timão.
- Jogar profissionalmente e vestir a camisa do Corinthians para mim é um sonho. Estou trabalhando muito forte para evoluir a cada dia e mostrar para o professor que estou à disposição para o Brasileiro. Espero poder contribuir ao máximo com muitos gols e assistências para ajudar ao Corinthians neste ano - comentou o jovem corintiano.
Após a derrota no Brasileirão, o Corinthians volta a enfrentar o Atlético-GO, mas desta vez pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida será nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.

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