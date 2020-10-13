Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mais eficiente, Fluminense é apenas o 15º que mais finaliza no Brasileiro; veja os números do ataque
Tricolor marcou gol nas últimas cinco partidas e, apesar dos números positivos, segue apresentando dificuldades para levar perigo ao adversário...
LanceNet

13 out 2020 às 06:00

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Quando Evanilson foi vendido ao Porto (POR), a situação do ataque do Fluminense ficou complicada. Exceto por Fred, já experiente, mas sem sequência, o técnico Odair Hellmann não tinha no elenco uma reposição à altura do jovem goleador. Mesmo com problemas para montar o quebra-cabeças, lesões e surto de Covid-19, o Tricolor vem encontrando o caminho do gol de forma mais eficiente. Nas últimas cinco partidas, o Flu balançou a rede em todas, somando 11 gols.
Segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 22 gols, empatado com o Flamengo, o Flu aumentou o quesito eficiência nas últimas cinco partidas, incluindo a derrota para o Atlético-GO na Copa do Brasil. No entanto, o número total ainda é baixo. De acordo com números do site "SofaScore", a média de finalizações não é alta, com 9,6 por jogo. Quando se trata de chutes no alvo, o número ainda diminui mais, com a média de 4 por jogo. No Brasileirão, o time de Odair Hellmann é apenas o 15º que mais chuta, com 123 finalizações totais, sendo 56 no gol (14° no ranking).
O responsável pelo maior número de chances na equipe é o meia Nenê, artilheiro do Fluminense na temporada com 19 gols. Só no Brasileirão, foram 22 chutes a gol e um aproveitamento de 31,8%. Ele é o nono no ranking de maiores chutadores da competição. O próximo jogador do Flu na lista é apenas o volante Dodi e o atacante Michel Araújo, ambos com nove, aparecendo no 106º e 108º lugar. Para se ter ideia, Evanilson ainda é o segundo na lista de goleadores, com nove gols marcados. Marcos Paulo tem cinco e Luccas Claro fez quatro.Cabe ressaltar que a partida contra o Coritiba, quando o Tricolor fez 4 a 0, eleva muito a conta recente. Para se ter ideia, foram 15 finalizações no duelo com o atual 18º colocado, sendo sete no gol, quatro para fora e quatro travadas. Além disso, quatro grandes oportunidades e uma grande chance perdida. Contra o Bahia, por exemplo, neste domingo, foram oito finalizações, sendo apenas duas no gol, cinco para fora e um chute travado (veja mais números abaixo).
Em termos defensivos, o Flu sofre mais do que ataca, tendo 138 finalizações contra até aqui nas 15 rodadas. O lugar de onde o Fluminense mais chuta é de dentro da área. Em cinco jogos, foram 27 no total, além de 21 de longa distância. A partida que exigiu mais defesas do goleiro adversário foi o clássico com o Botafogo, que terminou empatado por 1 a 1, com seis bolas salvas por Diego Cavalieri.
Para manter a boa sequência e o crescimento no Brasileirão, o Fluminense precisará seguir sendo eficiente na frente do gol, mesmo com dificuldades para finalizar com perigo. Na próxima rodada, visita o líder Atlético-MG no Mineirão, quarta-feira, às 21h30.Veja os números dos últimos cinco jogos:
vs Atlético-GO: 7 finalizações1 no gol4 para fora2 chutes travados5 finalizações de dentro da área2 de fora da área4 defesas do goleiro.
vs Coritiba: 15 finalizações7 no gol4 para fora4 travadas4 grandes oportunidades1 grande chance perdida8 chutes de dentro da área7 de fora da área1 defesa do goleiro
vs Botafogo: 8 finalizações5 no gol3 para fora1 contra-ataque3 finalizações na área5 fora da área6 defesas do goleiro
vs Goiás: 10 finalizações5 no gol3 para fora2 travadas7 chutes dentro da área3 fora da área 1 defesa do goleiro
vs Bahia: 8 finalizações2 no gol5 para fora1 chute travado1 grande oportunidade1 chute na trave4 de dentro da área4 fora da área1 defesa do goleiro

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viana terá mutirão para emissão de nova carteira de identidade
Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados