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Mais dias entre os jogos: só com o Brasileirão, veja como será a sequência do Fluminense

Tricolor está eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores e tem sequência importante para conquistar os objetivos da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 15:22

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 15:22

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O sonho de um título nas competições mata-mata acabou para o Fluminense com a derrota para o Atlético-MG, na última quarta-feira, por 1 a 0. Agora, o Tricolor tem pela frente apenas a disputa do Campeonato Brasileiro, onde o grande objetivo é conquistar uma vaga na próxima Libertadores. A sequência nesse início de segundo turno promete ser dura.
+ ATUAÇÕES: Danilo Barcelos comete pênalti e tem o pior desempenho do Fluminense; Nino se destaca
Na próxima segunda-feira, o Flu já vira totalmente a chave e visita o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal. O jogo terá transmissão de Premiere e SporTV. No domingo, dia 26, às 16h, é a vez de o Tricolor receber o Red Bull Bragantino no Maracanã em jogo de Globo, Premiere e SporTV, pela 22ª rodada. No outro domingo, dia 3, o Fluminense vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos, às 18h15. O duelo passa no Premiere.
Veja a tabela do Brasileirão
​O próximo jogo de meio de semana será em 6 de outubro, quarta-feira, contra o Fortaleza, às 21h30, no Maracanã. Globo e Premiere transmitem. No domingo, 10, o Tricolor também joga em casa, desta vez contra o Atlético-GO, às 16h, nos mesmos canais. A partir da 26ª rodada, os detalhes ainda não foram definidos, mas o Fluminense terá Corinthians, Athletico-PR, Flamengo e Ceará para fechar o próximo mês. A previsão de datas é 13, 17, 24 e 31, respectivamente. Fechando o Brasileirão, os últimos adversários da equipe de Marcão serão Sport (C), Grêmio (F), Palmeiras (C), Juventude (F), América-MG (C), Internacional (C), Atlético-MG (F), Bahia (F) e, por fim, a Chapecoense (C).
Sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem 28 pontos em 20 jogos, sendo sete vitórias, sete empates e seis derrotas. Vale lembrar que diversas equipes ainda estão com partidas atrasadas na competição, como Internacional, em nono com 26 pontos, e Atlético-MG, em décimo com o mesmo número. Ambos precisam recuperar um jogo.

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