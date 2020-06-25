Mais atuante na temporada 2019, Edenilson se adapta a nova função no Inter

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Após a chegada do técnico Eduardo Coudet, a equipe do Internacional ganhou uma nova formação e um jeito diferente de jogar. Com um estilo mais ofensivo e buscando desarmar os adversários no seu campo de defesa, a equipe vinha demonstrando bons números e animando seu torcedor antes da suspensão do futebol devido a pandemia do Coronavírus.

Na equipe de Eduardo Coudet, o meio-campista Edenilson tem chamado a atenção pelo seu novo posicionamento e por “pisar” mais na área. Vice artilheiro da equipe no Estadual com três gols marcados e um dos goleadores na temporada, o jogador colorado apresenta bom desempenho e números importantes para um jogador que atua nessa posição.

Segundo o Footstats, no Gauchão o atleta tem o melhor aproveitamento em finalizações do elenco colorado. Em três jogos disputados na competição, foram nove tentativas de finalização com sete corretas e apresentando um aproveitamento de 77,8%.

- Sempre é bom ter essa liberdade dentro do campo de jogo. Posso ajudar a minha equipe na hora de marcar o adversário e posso armar o jogo ou marcar gols estando mais próximo da área. Tudo isso é fruto do trabalho que vem sendo feito diariamente com o Coudet, a comissão técnica e o grupo de jogadores. Buscamos sempre a evolução em cada dia de treino e absorver tudo que o professor nos passa - diz o camisa 8 Colorado.