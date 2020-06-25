Mais atuante na temporada 2019, Edenilson se adapta a nova função no Inter

Após a chegada do técnico Eduardo Coudet, a equipe do Internacional ganhou uma nova formação e um jeito diferente de jogar. Com um estilo mais ofensivo e buscando desarmar os adversários no seu campo de defesa, a equipe vinha demonstrando bons números e animando seu torcedor antes da suspensão do futebol devido a pandemia do Coronavírus.
Na equipe de Eduardo Coudet, o meio-campista Edenilson tem chamado a atenção pelo seu novo posicionamento e por “pisar” mais na área. Vice artilheiro da equipe no Estadual com três gols marcados e um dos goleadores na temporada, o jogador colorado apresenta bom desempenho e números importantes para um jogador que atua nessa posição.
Segundo o Footstats, no Gauchão o atleta tem o melhor aproveitamento em finalizações do elenco colorado. Em três jogos disputados na competição, foram nove tentativas de finalização com sete corretas e apresentando um aproveitamento de 77,8%.
- Sempre é bom ter essa liberdade dentro do campo de jogo. Posso ajudar a minha equipe na hora de marcar o adversário e posso armar o jogo ou marcar gols estando mais próximo da área. Tudo isso é fruto do trabalho que vem sendo feito diariamente com o Coudet, a comissão técnica e o grupo de jogadores. Buscamos sempre a evolução em cada dia de treino e absorver tudo que o professor nos passa - diz o camisa 8 Colorado.
Seguindo o faro de artilheiro, o jogador já se destacou na última temporada sendo um dos atletas colorados que mais colocou bolas nas redes. Foram oito gols marcados em 58 partidas disputadas. Com esse número de jogos, Edenilson foi um dos jogadores que mais atuou pelo Internacional em 2019.E MAIS:Clubes e CBF mudam data para transferências com previsão de duas janelasDiretoria do Inter cumpre promessa e quita salários atrasados de maioNovo uniforme do Inter é lançado homenageando sócios-torcedoresRelembre todos os artilheiros do Brasileirão neste século E MAIS: