Maior ídolo do Flamengo, Zico refaz moldes dos pés na Calçada da Fama do Maracanã

No início desta semana, Zico foi convidado pelo secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, Leandro Alves, a refazer os moldes de seus pés na Calçada da Fama do Maracanã. O Galinho de Quintino estava no local por conta da gravação de um comercial.Maior artilheiro da história do estádio, com 334 gols em 388 jogos, Zico estava no palco sagrado ao lado ao lado do irmão Edu Coimbra, que brilhou no América-RJ e também refez os seus moldes. O principal ídolo do Flamengo ainda brincou sobre os feitos da dupla: "É a família com mais gols no Maracanã".