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Maior ídolo do Flamengo, Zico refaz moldes dos pés na Calçada da Fama do Maracanã

Galinho de Quintino estava ao lado de seu irmão Edu, que também refez o processo...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 14:32

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 14:32
Crédito: Tadeu Rocha
No início desta semana, Zico foi convidado pelo secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, Leandro Alves, a refazer os moldes de seus pés na Calçada da Fama do Maracanã. O Galinho de Quintino estava no local por conta da gravação de um comercial.Maior artilheiro da história do estádio, com 334 gols em 388 jogos, Zico estava no palco sagrado ao lado ao lado do irmão Edu Coimbra, que brilhou no América-RJ e também refez os seus moldes. O principal ídolo do Flamengo ainda brincou sobre os feitos da dupla: "É a família com mais gols no Maracanã".
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
No Maracanã, que já conta novamente com a possibilidade do "Tour", há peças cedidas por Zico que estão dentre as principais atrações do local, como uma camisa do Flamengo usada em 1979; a faixa de campeão mundial pelo Fla em 1981; a bola do último jogo da carreira, pelo Kashima Antlers (Japão), em1994; e uma chuteira que usou quando defendeu a Udinese (Itália).
Atualmente, Zico é diretor técnico do Kashima Antlers, do Japão. O eterno camisa 10 da Gávea está de férias no Brasil.

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