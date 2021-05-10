Maior garçom de Cano no Vasco, Andrey espera 'contribuir ainda mais' para a artilharia do argentino

A cada gol, Germán Cano deixa seu nome mais consolidado na história do Vasco. Recorde atrás de recorde, ele leva consigo coadjuvantes de seus feitos. Andrey, por exemplo, é quem mais lhe deu assistências. O meio-campista deu quatro passes que resultaram em bolas na rede após passarem pelo argentino.- (Estou) Muito feliz com essa marca do Cano. É um grande prazer ter contribuído e de estar fazendo parte da história dele aqui dentro do clube - celebrou Andrey. E emendou: