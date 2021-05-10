Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Maior garçom de Cano no Vasco, Andrey espera 'contribuir ainda mais' para a artilharia do argentino
futebol

Maior garçom de Cano no Vasco, Andrey espera 'contribuir ainda mais' para a artilharia do argentino

Volante soma quatro assistências para o centroavante cruz-maltino, mas têm companheiros-concorrentes logo atrás...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 15:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 15:11
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br
A cada gol, Germán Cano deixa seu nome mais consolidado na história do Vasco. Recorde atrás de recorde, ele leva consigo coadjuvantes de seus feitos. Andrey, por exemplo, é quem mais lhe deu assistências. O meio-campista deu quatro passes que resultaram em bolas na rede após passarem pelo argentino.- (Estou) Muito feliz com essa marca do Cano. É um grande prazer ter contribuído e de estar fazendo parte da história dele aqui dentro do clube - celebrou Andrey. E emendou:
- Espero que, durante o ano, eu possa dar mais assistências para ele e contribuir ainda mais para esses números aumentarem. Posso afirmar que ele é um bom pagador. Fez o Pix certinho - brincou o volante.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Léo Matos, Talles Magno e Benítez (este atualmente no São Paulo) têm três assistências para Cano e, desta forma, estão logo atrás de Andrey.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados