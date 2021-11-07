Maior criador de chances, Gabigol pode repetir sequência recorde e viver noite histórica em Chapecó

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Prejudicado por conta das Datas Fifa, o Flamengo terá Gabigol para o duelo diante da Chapecoense apenas pela 13ª vez no Campeonato Brasileiro. E, mesmo com poucas aparições, o centroavante é o jogador que menos precisa de minutos para criar uma grande chance de gol na competição.Gabi necessita de 195 minutos para gerar uma oportunidade clara de gol, de acordo com números do site especializado "Sofascore". No Brasileirão, já são oito gols, três assistências (sendo a última no jogo de sábado, contra o Atlético-GO), 14 passes tidos como "decisivos" e 33 arremates - sendo 20 na meta.

Gabigol passou recentemente por uma leve torção no tornozelo, além de atuar num jogo com uma indisposição estomacal. O seu rendimento técnico atual ainda não corresponde ao seu nível, mas a sequência na competição será fundamental para que o camisa 9 retome a melhor forma.

Para se ter uma ideia, caso não haja contratempos ou seja poupado, Gabi fará contra a Chapecoense, nesta segunda, o quarto jogo consecutivo no Brasileirão, em sequência recorde e que só ocorreu uma vez nesta edição - quando estreou na 12ª rodada, diante do Bahia, e nas três partidas subsequentes.

Aliás, Gabi ainda não enfrentou a Chape atuando pelo Flamengo. E esse primeiro encontro pode se tornar histórico, já que o atacante está com 99 gols com a camisa rubro-negra (em 140 jogos), pode comemorar o feito centenário e, de quebra, se igualar a Renato Abreu como um dos maiores artilheiros do clube em Campeonatos Brasileiros.

No momento, Renato Abreu, o terceiro maior goleador do Fla na competição, tem 40 gols, enquanto Gabigol soma 39. Logo à frente tem Bebeto, com 41. Quem lidera a lista é ninguém mais ninguém menos do que Zico, com 135.

A SITUAÇÃO NA TABELA

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