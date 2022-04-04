Mailson termina a Copa do Nordeste como goleiro com mais defesas difíceis

O goleiro Mailson terminou a Copa do Nordeste como líder do torneio em defesas difíceis, com 11 ao todo. O Paredão do Sport também foi o responsável pela classificação do time nas quartas de finais, quando defendeu três pênaltis na decisão contra o CSA.
Vivendo ótima fase desde a temporada 2021 onde foi o goleiro com mais defesas no Brasileirão Série A (143), Mailson apareceu na seleção da rodada eleita pelos torcedores nas redes sociais em 4 oportunidades, sendo o jogador que mais ganhou esse prêmio em sua posição. Agora Mailson se prepara juntamente com o resto da equipe do Sport para a fase de quartas de finais do Campeonato Pernambucano, onde a equipe encara o Salgueiro, na próxima quarta-feira (06), às 20h na Ilha do Retiro.