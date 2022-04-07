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futebol

Maílson garante que a eliminação no estadual não prejudica a Série B

Goleiro acredita que o elenco do Sport vai conseguir dar uma resposta imediata ao torcedor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 15:07

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 15:07

Se o torcedor do Sport encerrou a campanha da Copa do Nordeste em alta, ele voltou a estaca zero com a eliminação inesperada no Campeonato Pernambucano.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Diante do Salgueiro, o Leão ficou no empate por 1 a 1 e caiu na sempre temida disputa de pênaltis em plena Ilha do Retiro.
No pós-jogo, o goleiro Maílson, um dos líderes do elenco, acredita que o time vai mostrar um poder de reação para a Série B.
‘Não, não afeta não (eliminação). Cabeça boa, trabalhar agora e embarcar agora só na Série B’, afirmou Mailson.
O primeiro jogo do Sport no torneio nacional será contra o Sampaio Corrêa, em casa.
Crédito: ArqueiroéformadonabasedoRubro-Negro(Divulgação/AssessoriadeImprensa

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