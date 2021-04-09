Mailson busca novas oportunidades em meio a troca de treinador no Sport

Crédito: Arqueiro é formado na base do Rubro-Negro (Divulgação/Assessoria de Imprensa

O goleiro Mailson completou quatro anos de Sport recentemente no dia 3 de abril quando atuou pela Copa do Nordeste no duro revés por 4 a 0 para o Ceará. Em 2017, o jogador dava seus primeiros passos para substituir Magrão no gol do Rubro-Negro e contava com o apoio do torcedor por ser oriundo da base.>Em que condições o Sport está no Pernambucano?De lá pra cá, Mailson soma 70 jogos oficiais com a camisa do Leão e um bom retrospecto positivo no que se refere a quantidade de gols sofridos. Com a expulsão de Luan Polli na última partida do Pernambucano onde a equipe empatou sem gols fora de casa contra o Afogados, Mailson deve ser o titular e pretende não sair mais da meta.

Na temporada 2018, o cria da base atuou em 13 jogos onde conquistou seis vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas onde totalizou somente 10 gols sofridos.

No Campeonato Pernambucano de 2019, Mailson atuou em sete jogos onde venceu seis e perdeu apenas uma, sendo decisivo no título estadual do Leão defendendo dois pênaltis na decisão contra o Náutico. Na temporada como um todo foram 36 jogos e 31 gols sofridos em 19 vitórias, 13 empates e apenas quatro derrotas.

Em 2020, o goleiro teve algumas oportunidades, atuando em sete jogos do campeonato estadual, sem nenhuma derrota e apenas três gols sofridos. Ganhando sequência para o Brasileiro, venceu o clássico regional com o Ceará, mas depois somou quatro derrotas e foi sacado, após seis jogos na Série A com seis gols sofridos. Todavia, sem Mailson no gol, o Sport acabou sofrendo 40 gols nos demais jogos do Brasileirão, com média de 1.3 gols sofridos por partida, deixando o torcedor preocupado com o rebaixamento até a reta final da competição.

Em 2021, o goleiro teve apenas três oportunidades e sofreu três gols. Diante do Vitória pelo Campeonato Pernambucano na próxima quarta-feira (), pode ser a quarta chance de Mailson jogar no ano já que, no sábado (10) contra o Treze pela última rodada dos grupos na Copa do Nordeste, Luan Polli pode atuar.