Maidana fala sobre 'abalo' após eliminações na Copa do Brasil e Nordestão

Crédito: Divulgação/Sport

O começo de temporada 2021 está agitado. Como se não bastasse a troca no comando técnico, o Leão caiu na Copa do Brasil e Copa do Nordeste de maneira precoce.

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Na conversa com a imprensa, o zagueiro Maidana não escondeu a frustração pelos resultados negativos e admitiu a queda de rendimento com as eliminações.

‘A gente veio de eliminações que mexeram um pouco com nosso psicológico e isso é normal. Nenhuma equipe começou a temporada destruindo. A gente tem que entender o processo e saber que temos condições. Acho que Umberto vai chegar para realmente aumentar esse nível de competitividade, de concentração, para que a gente entre em campo e mostre a cara do Sport’, afirmou.

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