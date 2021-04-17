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futebol

Maidana fala sobre 'abalo' após eliminações na Copa do Brasil e Nordestão

Zagueiro comentou sobre as decepções no torneio nacional e regional no elenco do Leão...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 13:28

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 13:28
Crédito: Divulgação/Sport
O começo de temporada 2021 está agitado. Como se não bastasse a troca no comando técnico, o Leão caiu na Copa do Brasil e Copa do Nordeste de maneira precoce.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada
Na conversa com a imprensa, o zagueiro Maidana não escondeu a frustração pelos resultados negativos e admitiu a queda de rendimento com as eliminações.
‘A gente veio de eliminações que mexeram um pouco com nosso psicológico e isso é normal. Nenhuma equipe começou a temporada destruindo. A gente tem que entender o processo e saber que temos condições. Acho que Umberto vai chegar para realmente aumentar esse nível de competitividade, de concentração, para que a gente entre em campo e mostre a cara do Sport’, afirmou.
Calendário
O Sport volta a campo neste domingo contra o Sete de Setembro-PE, pelo estadual e tenta se reaproximar do Náutico, atual líder da competição.

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