futebol

Maicon treina e deve voltar ao Santos contra o Coritiba

Defensor deve ser a única mudança do Peixe em relação ao time que goleou o Cuiabá...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 17:00

LanceNet

11 mai 2022 às 17:00
O Santos deve ter o retorno do zagueiro Maicon para o duelo contra o Coritiba, nesta quinta-feira (12), na Vila Belmiro, pelo jogo da volta da Copa do Brasil. O defensor participou das atividades no gramado nos últimos dois dias e pode ser utilizado por Bustos.Nos duelos contra Universidad Católica, pela Copa Sul-Americana, e Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 33 sequer foi relacionado. Ele ainda se queixava de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Seu substituto foi o uruguaio Emiliano Velázquez.
Um desfalque certo é o atacante Ângelo. Ele passou por um exame de imagem e foi constatada uma lesão muscular na posterior da coxa direita.Sendo assim, o Peixe vai a campo com: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Zanocelo, Ricardo Goulart e Léo Baptistão; Marcos Leonardo e Jhojan Julio.
Atrás no placar, o Peixe vai precisar de uma vitória por dois gols de diferença no confronto de volta, dia 12 de maio, na Vila, para garantir a classificação para as oitavas de final. Se vencer por um gol de diferença a decisão vai para os pênaltis.
Crédito: Maicon deve ser titular do Santos contra o Coritiba (Foto: Ivan Storti/Santos

