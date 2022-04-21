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futebol

Maicon detona atuação do Peixe após derrota: "Time apático, sem vontade"

Um dos líderes do Santos, zagueiro disse que primeiro tempo da equipe foi horrível e reconheceu que goleiro João Paulo salvou mais uma vez a pátria do Peixe em um jogo...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 22:04

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 22:04

O zagueiro Maicon não poupou críticas para a atuação do Santos na derrota por 1 a 0 para o Coritiba, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil disputado na noite desta quarta-feira, no Couto Pereira.Em entrevista na beira do campo para a plataforma Prime Vídeo, o camisa 33 fez duras afirmações, principalmente em relação a primeira etapa da equipe do Peixe."Primeiro tempo não foi abaixo, foi horrível. Verdade tem que ser dita. Santos não pode jogar dessa maneira, como no primeiro tempo. Se não fosse o João Paulo, sairíamos com um placar pior. João Paulo salvou tudo. Time apático, sem vontade", disse o defensor.Maicon também fez duras críticas para arbitragem. Aos 28 minutos, Ângelo deu lindo passe para Madson, que foi derrubado na área: pênalti claro não marcado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo. Ele lembrou da penalidade dada para o Coxa no jogo de domingo passado, partida válida pelo Campeonato Brasileiro que o Santos venceu por 2 a 1.
"Não é a primeira vez que a arbitragem nos prejudica. Foi claríssimo. Não é desculpa, mas é sempre contra o Santos. No domingo, foi um pênalti que não existiu contra. Hoje a nosso favor, não deram. Mas isso não justifica nossa atuação", completou.
Com a derrota, o Peixe precisa buscar a vitória por dois gols de diferença no confronto de volta, marcado para o dia 12 de maio, na Vila, para garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Se vencer por um gol de diferença a decisão vai para os pênaltis.
Crédito: SantospoucocriouofensivamentecontraoCoxa(Foto:Divulgação/Santos

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