Maicon detona atuação do Peixe após derrota: "Time apático, sem vontade"

O zagueiro Maicon não poupou críticas para a atuação do Santos na derrota por 1 a 0 para o Coritiba, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil disputado na noite desta quarta-feira, no Couto Pereira.Em entrevista na beira do campo para a plataforma Prime Vídeo, o camisa 33 fez duras afirmações, principalmente em relação a primeira etapa da equipe do Peixe."Primeiro tempo não foi abaixo, foi horrível. Verdade tem que ser dita. Santos não pode jogar dessa maneira, como no primeiro tempo. Se não fosse o João Paulo, sairíamos com um placar pior. João Paulo salvou tudo. Time apático, sem vontade", disse o defensor.Maicon também fez duras críticas para arbitragem. Aos 28 minutos, Ângelo deu lindo passe para Madson, que foi derrubado na área: pênalti claro não marcado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo. Ele lembrou da penalidade dada para o Coxa no jogo de domingo passado, partida válida pelo Campeonato Brasileiro que o Santos venceu por 2 a 1.