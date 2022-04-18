Maicon cresce de produção e assume papel de paizão no Santos

O zagueiro Maicon cresceu de rendimento no Santos. Após uma estreia ruim contra o Banfield, fora de casa, pela Copa Sul-Americana, o defensor foi um dos melhores em campo nas partidas contra o Fluminense e Coritiba, pelo Brasileirão. Mas, a importância de Maicon vem além das quatro linhas.Aos 33 anos, mesmo com pouco tempo no clube, o jogador vem sendo um dos líderes do elenco. Além de ajudar os mais novos no sistema defensivo, Maicon é visto como "paizão" do grupo. Ângelo, por exemplo, é quem mais se aproximou do zagueiro.

Após a vitória contra o Coritiba por 2 a 1, na Vila Belmiro, ambos brincaram nas redes sociais. Ângelo chamou, carinhosamente, "Vovô do Santos", no Instagram do Santos.Maicon: - Meu Menino! -, comentou na foto de Ângelo.

Ângelo: - Sou seu fã vovô.

Maicon: - Você é abusado em rapaz.

Ângelo: - Te amo vovô.

O camisa 33 formou dupla com o recém contratado Eduardo Bauermann. Essa foi a decisão do técnico Fabián Bustos de voltar ao 4-3-3 tradicional. Segundo o defensor, com o tempo, a adaptação vem sendo boa entre os jogadores. Contra o Coxa, foram 4 desarmes, 3 chutes bloqueados e 3 interceptações.

- Gostaria de enaltecer a galera que entra. Vocês têm ajudado pra caramba. Vocês têm entrado ligados. Todo mundo ajudando. Vocês têm entrado e, no último jogo, todos entraram muito bem. Esse jogo, de novo. A gente ganha jogos, não só com 11 dentro de campo. É com 16, com 22, com 26, é com um plantel inteiro. Parabéns, rapaziada - disse Maicon à Santos TV após o jogo.