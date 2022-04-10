Maicon comemora partida sem sofrer gols da defesa do Santos

O zagueiro Maicon foi um dos destaques do Santos no empate em 0 a 0 contra o Fluminense, no Maracanã, na abertura do Campeonato Brasileiro. O camisa 33 formou dupla com o recém contratado Eduardo Bauermann. Essa foi a decisão do técnico Fabián Bustos de voltar ao 4-3-3 tradicional. Segundo o defensor, com o tempo, a adaptação vem sendo boa entre os jogadores. "Acho que o entrosamento vai aumentar a cada jogo, mas são jogadores que já têm bagagem, vêm jogando, são experientes, inteligentes, fazem aquilo que o professor pede. Acho que não será uma adaptação tão difícil para eles (os reforços). Se prestarmos bastante atenção no que o professor quer, podemos chegar aos bons resultados rapidamente", disse Maicon ao GE.

Vale lembrar que o Peixe saiu vazado nos últimos seis jogos que entrou em campo. Foi a primeira vez, desde esse número negativo, que o Santos saiu de campo sem sofrer gols.

"Quando se fala do setor defensivo, se fala do geral. Não só a defesa, mas todo o time tem de trabalhar para a defesa não sofrer. Quando sofre o gol, você olha só a defesa, os laterais, mas é o conjunto. Hoje o conjunto trabalhou bem, acabou nos facilitando. Eles tiveram algumas oportunidades, mas estamos ali para trabalhar para que possamos evitar o gol adversário", comenta o defensor.

"Hoje nos portamos bem defensivamente, não sofremos gols, que era o mais importante. Vínhamos sofrendo muitos gols. Hoje não sofremos contra um adversário muito difícil, como o Fluminense. É bom para nos dar confiança para as próximas partidas ", completou Maicon.