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futebol

Maicon comemora partida sem sofrer gols da defesa do Santos

Camisa 33, destaque no empate por 0 a 0 com o Fluminense, engrossou o coro puxado pelo treinador do Peixe, Fabián Bustos, que também elogiou setor defensivo...
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Publicado em 

10 abr 2022 às 16:00

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 16:00

O zagueiro Maicon foi um dos destaques do Santos no empate em 0 a 0 contra o Fluminense, no Maracanã, na abertura do Campeonato Brasileiro. O camisa 33 formou dupla com o recém contratado Eduardo Bauermann. Essa foi a decisão do técnico Fabián Bustos de voltar ao 4-3-3 tradicional. Segundo o defensor, com o tempo, a adaptação vem sendo boa entre os jogadores. "Acho que o entrosamento vai aumentar a cada jogo, mas são jogadores que já têm bagagem, vêm jogando, são experientes, inteligentes, fazem aquilo que o professor pede. Acho que não será uma adaptação tão difícil para eles (os reforços). Se prestarmos bastante atenção no que o professor quer, podemos chegar aos bons resultados rapidamente", disse Maicon ao GE.
Vale lembrar que o Peixe saiu vazado nos últimos seis jogos que entrou em campo. Foi a primeira vez, desde esse número negativo, que o Santos saiu de campo sem sofrer gols.
"Quando se fala do setor defensivo, se fala do geral. Não só a defesa, mas todo o time tem de trabalhar para a defesa não sofrer. Quando sofre o gol, você olha só a defesa, os laterais, mas é o conjunto. Hoje o conjunto trabalhou bem, acabou nos facilitando. Eles tiveram algumas oportunidades, mas estamos ali para trabalhar para que possamos evitar o gol adversário", comenta o defensor.
"Hoje nos portamos bem defensivamente, não sofremos gols, que era o mais importante. Vínhamos sofrendo muitos gols. Hoje não sofremos contra um adversário muito difícil, como o Fluminense. É bom para nos dar confiança para as próximas partidas ", completou Maicon.
Crédito: Maicon(33foiumdosdestaquesdoSantosnojogodoMaracanã(Foto:Divulgação/Fluminense)

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