'Mago do vestiário' do Flamengo, preparador Danilo Augusto fala sobre preleções: 'Vem muito do coração'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Espelho, páginas em branco, palitos de espeto e até mágica: o preparador físico Danilo Augusto usa uma série de artifícios no momento de dar a última palavra de motivação ao time do Flamengo antes das partidas. As preleções costumam aparecer nos bastidores dos jogos e, por isso, o profissional já virou xodó da Nação é, nas redes sociais, há quem o chama de "mago dos vestiários". Em entrevista à FlaTV, Danilo falou sobre a técnica que usa e no que se inspira.

- Tudo que eu faço tem uma técnica envolvida, mas também vem muito do coração. Coloco isso em prática nos jogos e nos treinos também. Eu tenho esse jeito enérgico, mas sou adepto da leitura diária, escuto músicas que trazem algo de motivação, busco no meu dia a dia. Sou um cara observado, busco usar todos sentidos sensoriais - afirmou o preparador físico, antes de completar:

- Vivo intensamente todo dia, como se fosse o último dia da minha existência. Tento transmitir isso para o atleta. É o que eu acredito. As mudanças que estão no presente é o que definem o nosso futebol. Viver os 90 minutos, entregando tudo, gera uma energia e um poder coletivo que é imbatível. É isso que tento passar.

Relembre abaixo um dos bastidores no qual o preparador físico fala ao grupo.Com passagens por diversos clubes do estado de São Paulo, Danilo Augusto alcançou projeção nacional na carreira após trabalhar nas divisões de base do São Paulo e depois no time principal do Morumbi. Foi lá que o profissional conheceu o então goleiro Rogério Ceni e o então jovem zagueiro Rodrigo Caio.

Posteriormente, trabalhou no Corinthians até que foi comandado já pelo técnico Rogério Ceni a trabalhar no Fortaleza, o acompanhando no Cruzeiro, até chegar ao Ninho do Urubu em novembro de 2020. Em apenas quatro meses, Danilo e Rogério já estão na história do clube pela conquista do Octa.

- Sempre demonstrei aquela vontade de vencer e ser campeão pelo Flamengo. Foi a realização de um sonho. Foi o momento mais marcante da minha e dos mais felizes da minha vida. Comparo aos nascimento dos meus filhos. Foi a maior conquista dos meus 23 anos de carreira - afirmou, antes de seguir: