Magno Alves visita CT do Fluminense e comenta boa relação com funcionários do clube: 'Muito feliz'

Durante a preparação deste sábado, o Fluminense recebeu a visita de Magno Alves. O ídolo, que fez duas passagens e conquistou quatro títulos pelo clube, foi ao CT Carlos Castilho para reencontrar amigos do elenco e da comissão técnica. O "Magnata" descreveu a emoção de rever Fred, com quem atuou no Tricolor, e ressaltou a boa relação que tem com toda a equipe do Flu. - Muito feliz de rever principalmente jogadores com quem eu tive o privilégio de jogar, como o Fred. Claro que hoje há muitos jogadores novos, mas há também funcionários, o presidente, pessoas por quem tenho um carinho enorme. Me sinto muito feliz - disse.

O centroavante também aproveitou para projetar o duelo contra o Botafogo, neste domingo, às 16h, no Maracanã. Magno revelou sua torcida pelo Flu, mas disse que o time precisa jogar para garantir a classificação à final do Carioca.

- É um jogo decisivo. Vencemos o primeiro, mas é uma nova partida. Temos a vantagem, claro, mas tem que jogar para vencer e com certeza vai dar Fluzão. Estou na torcida desde já - finalizou.

> Veja e simule a tabela do CariocaMagno Alves chegou ao Fluminense em 1998 e permaneceu no clube até 2002. Neste período, ajudou a equipe a garantir o título da Série C, além de ter conquistado o Campeonato da Capital e o Carioca. Em 2015, o atacante retornou ao Tricolor e ergueu a taça da Copa Sul-Minas-Rio em 2016, no seu último ano na instituição.