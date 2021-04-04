Madureira x Flamengo; prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Em duelo de equipes da parte de cima da tabela, Madureira e Flamengo medem forças nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), em Volta Redonda, pela 8ª rodada da Taça Guanabara. Enquanto o Rubro-Negro é o atual líder com 16 pontos, o Tricolor Suburbano ocupa a quarta posição, com 11, e é o único invicto no Campeonato Carioca.> Confira a tabela e a classificação completa do Campeonato Carioca!A principal novidade do Flamengo para a partida será o retorno de Rodrigo Caio, que se recuperou de uma grave lesão no adutor da coxa direita. O zagueiro treinou com a equipe nos últimos dias e deve fazer sua estreia na temporada 2021. A tendência, inclusive, é que ele seja titular ao lado de Willian Arão na zaga rubro-negra.Confira mais informações da partida entre Madureira e Flamengo: