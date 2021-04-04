Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Madureira x Flamengo; prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h, pela 8ª rodada da Taça Guanabara
...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 17:15
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em duelo de equipes da parte de cima da tabela, Madureira e Flamengo medem forças nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), em Volta Redonda, pela 8ª rodada da Taça Guanabara. Enquanto o Rubro-Negro é o atual líder com 16 pontos, o Tricolor Suburbano ocupa a quarta posição, com 11, e é o único invicto no Campeonato Carioca.> Confira a tabela e a classificação completa do Campeonato Carioca!A principal novidade do Flamengo para a partida será o retorno de Rodrigo Caio, que se recuperou de uma grave lesão no adutor da coxa direita. O zagueiro treinou com a equipe nos últimos dias e deve fazer sua estreia na temporada 2021. A tendência, inclusive, é que ele seja titular ao lado de Willian Arão na zaga rubro-negra.Confira mais informações da partida entre Madureira e Flamengo:
Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Data e hora: 5 de abril de 2021, às 21hÁrbitro: Rodrigo Carvalhaes de MirandaAssistentes: Gabriel Conti Viana e Thiago Gomes Magalhães
Onde ver: Cariocão TV, FlaTV+ e Tempo Real do LANCE!MADUREIRA (Técnico: Alfredo Sampaio)
Felipe Lacerda; Rhuan, Breno, Maurício Barbosa e Juninho; Victor Feitosa, Rodrigo Yuri e Nivaldo; Silas, Luiz Paulo e Bruno Santos.
Lesionados: Felipe Dias.Suspensos: Ninguém.Pendurados: Maurício Barbosa e Nivaldo.FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)
Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.
Lesionados: Pedro, Thiago Maia e Matheuzinho.Suspensos: Ninguém.Pendurados: Matheuzinho.PALPITES: Na redação do LANCE!, 90% acreditam na vitória do Flamengo, enquanto 10% apostam no empate.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O surpreendente benefício da cerveja para a saúde
Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados