Madson lamenta eliminação do Santos e pede desculpas ao torcedor

O Santos perdeu para o Libertad por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no Paraguai, e foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe venceu o primeiro jogo por 2 a 1, na Vila, mas ficou fora pelo critério do gol marcado fora de casa.O lateral Madson, titular da equipe, comentou após o jogo sobre a derrota do time. Em entrevista à Conmebol TV, o jogador falou sobre o gol que o Peixe levou e se desculpou com o torcedor.- Sensação é a pior possível. Acho que a equipe deixou a desejar hoje, fizemos uma partida abaixo do que a gente vinha fazendo. Não conseguimos jogar, não finalizamos. Tomamos um gol de bola parada, uma jogada que não somos acostumados a sofrer. Estamos sendo eliminados, era uma competição que tínhamos condições de buscar o título. É pedir desculpa para o torcedor, mas levantar a cabeça e seguir a temporada - disse o lateral.Agora, o Peixe tem duas competições pela frente: o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O Santos enfrenta o Athletico Paranaense no dia 25 de agosto, às 19 horas (horário de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, confronto válido pelas quartas de final. A partida de volta será na Vila Belmiro, no dia 14 de setembro, às 21h30.