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Madson evolui e Sánchez e Felipe Jonatan seguem em transição no Santos

Clube divulgou boletim médico sobre os atletas no início da tarde desta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 20:00

Publicado em 10 de Março de 2022 às 20:00

O Santos divulgou algumas novidades do Boletim Médico do clube nesta quinta-feira. Os laterais Madson e Felipe Jonatan e o meia Carlos Sanchéz tem desfalcado o clube nos últimos jogos. O trio ainda não estreou sob o comando do técnico argentino Fabián Bustos.O lateral-direito Madson evoluiu, está apresentando boa resposta aos trabalhos de reabilitação da lesão muscular no adutor da coxa esquerda e iniciou trabalhos de progressão física em campo acompanhado da fisioterapia. Ele sofreu uma lesão muscular no adutor da perna esquerda na derrota no clássico para o São Paulo na Vila e é o mais próximo de voltar ao Santos.
O lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o meia Carlos Sánchez seguem em transição física, fazendo alguns trabalhos com o grupo. Felipe Jonatan apresentou com dores no músculo adutor da coxa esquerda e é baixa desde o empate com o Novorizontino na Vila Belmiro. Já Sánchez teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito após o empate com o Guarani, em Campinas, ainda em fevereiro.Já o meia Kevin Malthus vai passar por um processo de reintegração gradual nos trabalhos com o grupo. Ele passou por cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito em agosto de 2021, mas preencheu critérios de alta do departamento médico. Kevin não atua há alguns meses.
Crédito: OuruguaioCarlosSánchezsegueemrecuperaçãodeumacirurgianojoelho(FOTO:Divulgação/SantosFC

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