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Madson destaca velocidade de Marcos Guilherme em gol do Santos contra o Atlético-MG

Lateral puxou o contra-ataque e deu a assistência para o segundo gol do Peixe no domingo...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 15:13

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 15:13

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O clima no vestiário do Santos após a vitória contra o Atlético Mineiro por 2 a 0 foi de brincadeira e leveza. O Peixe, que vem de oito jogos sem perder na Vila Belmiro, com 91.7% de aproveitamento, 16 gols feitos e apenas um sofrido, embala uma boa sequência e se tranquiliza após um começo de temporada difícil com o então técnico Ariel Holan.Um dos destaques desse bom momento do time santista é o atacante Marcos Guilherme, que chegou recentemente do Internacional. O meia-atacante ganhou a vaga de titular rapidamente com Fernando Diniz e ganhou o apelido de "Relâmpago Marquinhos" pelos companheiros do clube, em referência ao personagem principal do desenho "Carros".
O lateral-direito Madson, comemorou o belo contra-ataque puxado pela dupla no segundo gol da vitória contra o Galo e cobrou um churrasco do companheiro de equipe.- Com o Relâmpago Marquinhos fica fácil. Eu dei um tapa ali e sabia que era ele, era só atravessar a bola que sabia que ele ia chegar. Feliz pela assistência e depois vou cobrar um churrasco dele - disse Madson.
- Eu tenho que agradecer ele. Essa eu fico devendo - respondeu Marcos Guilherme.
Na próxima rodada o Santos recebe, novamente na Vila Belmiro, o Sport. O time de Pernanbuco ainda não venceu fora de casa e vive uma grande crise e enfrenta problemas políticos, disciplinares, financeiros e desempenho. A torcida do Leão realizou um protesto no embarque da delegação para São Paulo na tarde desta segunda-feira.

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