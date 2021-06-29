Madson destaca velocidade de Marcos Guilherme em gol do Santos contra o Atlético-MG

Crédito: Ivan Storti/SantosFC

O clima no vestiário do Santos após a vitória contra o Atlético Mineiro por 2 a 0 foi de brincadeira e leveza. O Peixe, que vem de oito jogos sem perder na Vila Belmiro, com 91.7% de aproveitamento, 16 gols feitos e apenas um sofrido, embala uma boa sequência e se tranquiliza após um começo de temporada difícil com o então técnico Ariel Holan.Um dos destaques desse bom momento do time santista é o atacante Marcos Guilherme, que chegou recentemente do Internacional. O meia-atacante ganhou a vaga de titular rapidamente com Fernando Diniz e ganhou o apelido de "Relâmpago Marquinhos" pelos companheiros do clube, em referência ao personagem principal do desenho "Carros".

O lateral-direito Madson, comemorou o belo contra-ataque puxado pela dupla no segundo gol da vitória contra o Galo e cobrou um churrasco do companheiro de equipe.- Com o Relâmpago Marquinhos fica fácil. Eu dei um tapa ali e sabia que era ele, era só atravessar a bola que sabia que ele ia chegar. Feliz pela assistência e depois vou cobrar um churrasco dele - disse Madson.

- Eu tenho que agradecer ele. Essa eu fico devendo - respondeu Marcos Guilherme.