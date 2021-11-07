Madson desfalca o Santos na quarta e Velázquez é dúvida

Crédito: Ivan Storti/Santos

O Santos não poderá contar com o lateral-direito Madson na partida da próxima quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras e terá de cumprir suspensão automática.

Na entrevista após o jogo, o técnico Fábio Carille evitou comentar o substituto do lateral. Pará entrou na função no clássico deste domingo, mas Marcos Guilherme já atuou improvisado no setor.O zagueiro Emiliano Velázquez também pode desfalcar o Santos diante do Red Bull Bragantino. Ele sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda e será reavaliado diariamente pelo departamento médico.