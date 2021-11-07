Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Madson desfalca o Santos na quarta e Velázquez é dúvida

Lateral recebeu o terceiro amarelo e zagueiro sentiu desconforto na coxa esquerda...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2021 às 19:25

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 19:25

Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos não poderá contar com o lateral-direito Madson na partida da próxima quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras e terá de cumprir suspensão automática.
Na entrevista após o jogo, o técnico Fábio Carille evitou comentar o substituto do lateral. Pará entrou na função no clássico deste domingo, mas Marcos Guilherme já atuou improvisado no setor.O zagueiro Emiliano Velázquez também pode desfalcar o Santos diante do Red Bull Bragantino. Ele sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda e será reavaliado diariamente pelo departamento médico.
O atacante Diego Tardelli, que não jogou o clássico devido a uma virose, deve voltar ao time na quarta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados