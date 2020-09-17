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Made in Brazil! D'Alessandro é naturalizado brasileiro

Após 12 anos de Internacional, o meio-campista conseguiu a sua naturalização nesta quinta-feira...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 15:13

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 15:13
Crédito: Divulgação
Feliz pela vitória do Internacional na Libertadores, Andrés D’Alessandro teve mais um motivo para comemorar nesta quinta-feira. O Departamento de Migrações liberou e o meio-campista foi naturalizado cidadão brasileiro.O processo de naturalização foi iniciado em 2019, quando passou por um teste e ficou comprovado que D’Ale sabe ler e escrever em português.
Além disso, o argentino/brasileiro tem um filho registrado no Rio Grande do Sul e têm residência própria, dois fatores que ajudam na obtenção da cidadania.
Passagem no Internacional
Contratado em 2008, D’Alessandro se tornou um dos símbolos do Colorado. Em 12 anos, ele colecionou títulos, entre eles a Libertadores da América 2010. placeholder

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