Made in Brazil! D'Alessandro é naturalizado brasileiro

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Feliz pela vitória do Internacional na Libertadores, Andrés D’Alessandro teve mais um motivo para comemorar nesta quinta-feira. O Departamento de Migrações liberou e o meio-campista foi naturalizado cidadão brasileiro.O processo de naturalização foi iniciado em 2019, quando passou por um teste e ficou comprovado que D’Ale sabe ler e escrever em português.

Além disso, o argentino/brasileiro tem um filho registrado no Rio Grande do Sul e têm residência própria, dois fatores que ajudam na obtenção da cidadania.

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